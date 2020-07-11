«Восхитительна»: Алена Хмельницкая показала фото в ретро-образе и собрала комплименты
Фото: Instagram/@alxmel
49-летняя Алена Хмельницкая поделилась в Instagram стильным черно-белым селфи. «В черно - белом все умеренно , в черно -белом я уверена . ) 🎞📽Меня не было в этом кино, мне всего лишь приснилось оно …», — подписала актриса снимок, добавив красноречивые хештеги #назадвпрошлое #чернобелоекино #мнетакнравится #голливудстайл (прим. Passion.ru: орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены). Монохромный фотофильтр только подчеркнул эффектный ретро-образ кинозвезды, яркими акцентами которого стали крупные локоны и помада насыщенного цвета, оставшегося для поклонников загадкой.
«Алена, Вам очень идет этот образ!», «Красавица!! Безумно красивая и талантливая !!», «Шикарная фотография!!!Я обожаю черно белые фото,в них отображается душа», «Прямо напомнило мне Вивьен Ли в фильме «Мост Ватерлоо»», «Новый образ, Вам очень идет», «Вы здесь какая то другая», «Очень красивая женщина издали сразу видна», «Красивая фотография! В стиле ретро!», «Ооо!.. Какое ретро!! Вот бы роль такую сыграть!», «Алена, как нежно и прозрачно!» , «Если бы не Айфон, то можно подумать, то прекрасная актриса из 30-40 годов. Просто Дива», — восхищаются подписчики.
А вам нравится этот образ Алены Хмельницкой?
Фото: Instagram/@alxmel
Видео: Instagram/@alxmel
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