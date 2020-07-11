«Восхитительна»: Алена Хмельницкая показала фото в ретро-образе и собрала комплименты

«Алена, Вам очень идет этот образ!», «Красавица!! Безумно красивая и талантливая !!», «Шикарная фотография!!!Я обожаю черно белые фото,в них отображается душа», «Прямо напомнило мне Вивьен Ли в фильме «Мост Ватерлоо»», «Новый образ, Вам очень идет», «Вы здесь какая то другая», «Очень красивая женщина издали сразу видна», «Красивая фотография! В стиле ретро!», «Ооо!.. Какое ретро!! Вот бы роль такую сыграть!», «Алена, как нежно и прозрачно!» , «Если бы не Айфон, то можно подумать, то прекрасная актриса из 30-40 годов. Просто Дива», — восхищаются подписчики.

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