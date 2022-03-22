Воробьев вспомнил, как восстанавливался после инсульта: «Лежишь парализованный и изо рта вываливается еда»
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Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Алексей Воробьев давно поправился после несчастного случая и живет дальше. Он предпочитает не вспоминать то время, когда чувствовал себя беспомощным. Однако, иногда ему все же приходится возвращать себя в те страшные дни.
Один популярный американский канал заинтересовался историей Алексея Воробьева и решил снять документальный фильм о нем. Естественно, часть с аварией и болезнью нельзя было просто вычеркнуть. Алексею пришлось вновь окунуться в то состояние. Ради проекта был арендован целый госпиталь, чтобы все выглядело максимально достоверно.
По словам Воробьева, съемки дались ему крайне тяжело. «Я выжатый приезжал домой и просто рыдал, ведь я долго пытался убедить себя в том, что это вообще не происходило в моей жизни… Ну серьезно, вспоминать о том, что ты валялся парализованный и у тебя еда вываливалась изо рта, да ты еще и не мог разговаривать, такое себе. Такие мысли не приносят позитива. Легче думать о том, что ты живешь, работаешь, творишь», — вспоминал Алексей в беседе с Марком Андерсоном для подкаста «Ниче святого».
Создатели фильма даже пригласили на съемки врачей, которые вернули Воробьева к жизни. Медики рассказывали, что до сих пор удивляются тому, как Алексею удалось вернуться к нормальной жизни.
Фото: Global Look Press