Воробьев вспомнил, как восстанавливался после инсульта: «Лежишь парализованный и изо рта вываливается еда»

Алексей Воробьев давно поправился после несчастного случая и живет дальше. Он предпочитает не вспоминать то время, когда чувствовал себя беспомощным. Однако, иногда ему все же приходится возвращать себя в те страшные дни.

Один популярный американский канал заинтересовался историей Алексея Воробьева и решил снять документальный фильм о нем. Естественно, часть с аварией и болезнью нельзя было просто вычеркнуть. Алексею пришлось вновь окунуться в то состояние. Ради проекта был арендован целый госпиталь, чтобы все выглядело максимально достоверно.