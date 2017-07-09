Вооружена и очень опасна: в блоге 46-летней Леры Кудрявцевой появился откровенный снимок
В Instagram популярной телеведущей Леры Кудрявцевой крайне редко можно встретить откровенные фотографии. В основном, 46-летняя звезда делится снимками с рабочего места — съемочных площадок «Секрета на миллион», шоу «Звезды сошлись», а также различных мероприятий, в которых она принимает участие.
На последнем снимке, который появился в блоге Кудрявцевой, Лера сфотографирована в одном белье, а на поясе надета кобура.
Подписчики оценили смелый образ телеведущей: «О божечки, Лера какая же вы красива!!!! Люблю вас.», «Шикарная женщина-огонь», «Просто круто!!! Вот к чему надо стремиться!!! К красоте, к молодости НАВСЕГДА!!!!! Возраст это в голове, выкиньте из головы))))», «Очень идеально , когда возраст и образ сошлись в одно целое, значит Вы , много сил прикладываете к этому.», «Хорошее фото, отличная форма!», «Вауууу!!!!! Это женщина мечта!!!!», «она в белье и без пошлости! И очень красивая», «Идеальная». Некоторые комментаторы увидели сходство Леры в данном образе с героиней Анджелины Джоли Ларой Крофт: «Лара Крофт. Нет, Лера Крофт)»
А вам нравится такой необычный образ Леры Кудрявцевой?
(Орфография и пунктуация авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото: instagram.com