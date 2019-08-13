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«Вообще, я леди»: Ольгу Бузову застали за постыдным занятием

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Ольга Бузова

Фото: Instagram Ольги Бузовой
Ольга Бузова показала правдивое видео, за которое ей немного стыдно.

Иногда, когда никто не видит, многие из нас позволяют себе то, что никогда не позволили бы на публике. Ольга Бузова — не исключение.

«Застукали 😂😂😂👅 Вообще, я леди 👸 но дома - можно», — написала она.

Подписчики поддержали звезду: они тоже иногда так делают. «И мыть не надо», «Да все так делают», «У меня вместе с тарелкой залетает», «Так подборожок пачкается) не люблю когда еда попадает на лицо)) Лучше макнуть хлебушек и все остатеи еды собрать на него. Вот хлебушек правда и отростил мне пузень и бока», «Вот в чем секрет стройности Бузовой! Не кушаааааать, а облизывать тарелку», — смеются они.

«Я одна так не делаю??))))», «Никогда так не делала даже в детстве», «Вылизать тарелку при своих можно! Но выставлять всем на показ это уже уму не постижимо», «У Оли наигранный смех. Ничего смешного нет», «Вести себя так и не научилась», «Некрасиво конечно упоминать о блокадниках, сидя в золотом купальнике и смеясь ...люди столько пережили, неуважительно такое говорить и шутить на эту тему», — критикуют те, кому не понравилось видео.

А вы вылизываете тарелки? Или макаете хлебушком?

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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