«Вообще, я леди»: Ольгу Бузову застали за постыдным занятием

Подписчики поддержали звезду: они тоже иногда так делают. «И мыть не надо», «Да все так делают», «У меня вместе с тарелкой залетает», «Так подборожок пачкается) не люблю когда еда попадает на лицо)) Лучше макнуть хлебушек и все остатеи еды собрать на него. Вот хлебушек правда и отростил мне пузень и бока», «Вот в чем секрет стройности Бузовой! Не кушаааааать, а облизывать тарелку», — смеются они.

«Я одна так не делаю??))))», «Никогда так не делала даже в детстве», «Вылизать тарелку при своих можно! Но выставлять всем на показ это уже уму не постижимо», «У Оли наигранный смех. Ничего смешного нет», «Вести себя так и не научилась», «Некрасиво конечно упоминать о блокадниках, сидя в золотом купальнике и смеясь ...люди столько пережили, неуважительно такое говорить и шутить на эту тему», — критикуют те, кому не понравилось видео.

А вы вылизываете тарелки? Или макаете хлебушком?