«Вообще не твое!» Поклонники не оценили яркое перевоплощение Глафиры Тархановой

Поклонники актрисы привыкли к ее темным прямым волосам и им очень сложно воспринимать Глафиру в новом образе.

Тарханова призналась, что это была ее мечта и она никогда до этого не красилась и не стриглась, даже в университете, по ее словам, звезда ходила с длинной косой.