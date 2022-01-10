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«Вообще не твое!» Поклонники не оценили яркое перевоплощение Глафиры Тархановой

Звезда сериала «Громовы» кардинально сменила имидж. Актриса перекрасилась в блондинку и сделала объемные кудри. Прическа получилась очень яркой, однако не пришлась по вкусу поклонникам звезды.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Актриса Глафира Тарханова на сцене театра

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look

«Вообще не твое!», «Совсем не идёт. Такая была красотка! А сейчас...», «Брюнеткой вам быть лучше», «Снимите это немедленно!», «Гнездо на голове», — отозвались подписчики актрисы в комментариях к видео, где звезда задорно перебрасывает свои кудряшки.

Поклонники актрисы привыкли к ее темным прямым волосам и им очень сложно воспринимать Глафиру в новом образе.

Тарханова призналась, что это была ее мечта и она никогда до этого не красилась и не стриглась, даже в университете, по ее словам, звезда ходила с длинной косой.

38-летняя актриса призналась, что очень рада своему перевоплощению. «Не бойтесь чужого мнения! Творите и вытворяйте! Вы создадите нечто новое и уникальное», — написала она.

Буйные кудри актриса накрутила еще в конце года. Однако, некоторые подписчики подозревают, что прическа — всего лишь парик, не верят, что консервативная в отношении своих волос актриса, могла все-таки решиться на такое кардинальное перевоплощение навсегда. Тем более, своими комментариями звезда подогревает интерес.

«Бонду и кудрям — НЕТ? Давайте проголосуем. Или ещё меня потерпите в таком виде? В Директ мне пишут: снимите это немедленно!» — подзадорила подписчиков Глафира Тарханова.

Фото: GlobalLookPress, Instagram

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