«Вообще не твое!» Поклонники не оценили яркое перевоплощение Глафиры Тархановой
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look
«Вообще не твое!», «Совсем не идёт. Такая была красотка! А сейчас...», «Брюнеткой вам быть лучше», «Снимите это немедленно!», «Гнездо на голове», — отозвались подписчики актрисы в комментариях к видео, где звезда задорно перебрасывает свои кудряшки.
Поклонники актрисы привыкли к ее темным прямым волосам и им очень сложно воспринимать Глафиру в новом образе.
Тарханова призналась, что это была ее мечта и она никогда до этого не красилась и не стриглась, даже в университете, по ее словам, звезда ходила с длинной косой.
38-летняя актриса призналась, что очень рада своему перевоплощению. «Не бойтесь чужого мнения! Творите и вытворяйте! Вы создадите нечто новое и уникальное», — написала она.
Буйные кудри актриса накрутила еще в конце года. Однако, некоторые подписчики подозревают, что прическа — всего лишь парик, не верят, что консервативная в отношении своих волос актриса, могла все-таки решиться на такое кардинальное перевоплощение навсегда. Тем более, своими комментариями звезда подогревает интерес.
«Бонду и кудрям — НЕТ? Давайте проголосуем. Или ещё меня потерпите в таком виде? В Директ мне пишут: снимите это немедленно!» — подзадорила подписчиков Глафира Тарханова.
Фото: GlobalLookPress, Instagram