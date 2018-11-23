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«Вообще не изменились, вечно молодые»: в Сети обсуждают неизвестное видео золотого состава группы «ВИА Гра»

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Веры Брежневой

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Фанаты обсуждают архивное видео в блоге Веры Брежневой.

«16 лет на сцене)) столько событий и воспоминаний, но первые — самые памятные. Кадры с кастинга совсем смешные, поэтому лучше поделюсь этим видео #backstage #неоставляйменялюбимый», — написала артистка.

«Вот черт! А как вчера было», «Вообще не изменились, вечно молодые», «Потрясающий клип, я как будто перенеслась в начало 2000х», «Любимый состав.. лучше не было и не будет уже.. вот это Виа гра, на песнях которой я выросла», «Такая ностальгия... спасибо. У каждого свои воспоминания... до мурашек. Самый лучший состав», «Сейчас мололоже, красивше (могут быть) но увы нет той изюминки, цимеса нет», «Аж всплакнуть хочется от ностальгии за детством на ваших песнях, так тепло и хорошо становится, сейчас нет таких песен и таких исполнителей, на которых хочется равняться», «Самый красивый состав Виагры. И главное все остались до сих пор красивые и такие же молодые, могли до сих пор петь в Виагре», — обсуждают поклонники, вспоминая моменты, связанные с песней.

А у вас есть связанные с этим хитом воспоминания?

Фото и видео: instagram

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