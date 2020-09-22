«Вообще не изменилась»: Айза Долматова показала, как выглядела в детстве и до пластических операций

35-летняя телеведущая Айза Долматова улетела отдыхать с сыновьями Сэмом и Элвисом на Мальдивы. Оттуда она публикует солнечные фотографии. Но внезапно в череде океанских пейзажей и счастливых мальчишек оказались детские фото Айзы. Она показала, как выглядела в школьном возрасте и до многочисленных пластик.

«Тут мне 12 лет», — подписала Долматова снимки, на которых с трудом можно узнать блогера, но ее поклонники решили, что она не изменилась вовсе.