«Вообще не изменилась»: Айза Долматова показала, как выглядела в детстве и до пластических операций
Фото: www.instagram.com/aizalovesam/
35-летняя телеведущая Айза Долматова улетела отдыхать с сыновьями Сэмом и Элвисом на Мальдивы. Оттуда она публикует солнечные фотографии. Но внезапно в череде океанских пейзажей и счастливых мальчишек оказались детские фото Айзы. Она показала, как выглядела в школьном возрасте и до многочисленных пластик.
«Тут мне 12 лет», — подписала Долматова снимки, на которых с трудом можно узнать блогера, но ее поклонники решили, что она не изменилась вовсе.
«Одно лицо с Элвисом», «Все такая же», «Элвис и Сэм в одном флаконе», «С Элвисом похожи, кстати. Я думала он в папу, но, оказывается, нет», «Вообще не изменилась за столько лет», «А дети-то твоя копия, Айза», «Раньше казалось, что мальчики на отцов похожи, но нет», — прокомментировали фолловеры Долматовой.
Чуть ранее Айза рассказала, что недельный тур на Мальдивы на 5 человек обошелся ей в 1,5 млн рублей с перелетом. «Я не люблю понтоваться и т.д. И, называя сумму, выглядит, будто я этим и занимаюсь», — добавила она.
Фото и видео: Instagram Айзы Долматовой
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