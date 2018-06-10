«Воображаемый противник из соседней галактики»: Максим Галкин поддерживает форму как настоящий джедай

«Прям Ванн Дамм - "Двойной удар"!!!», «Хороший склон лет!😅😅😅 Всем бы так склоняться!», «Максим, какие Ваши годы! Парень хоть куда! Класс!», «Настоящий джедай», «Максим, на склоне 70-80 лет можно задать подобный вопрос. 40 лет это молодость, такие вопросы неуместны)», «Максим, сохраняйте и дальше такую великолепную физическую форму!!!», «Все противники, видимые и невидимые будут повержены» — написали подписчики.

Максиму Галкину присуще чувство самоиронии, поэтому в его Instagram зачастую появляются ролики, которые многие бы постеснялись публиковать в Сети. Например, в одном из последних видео Алла Пугачева просит мужа, стоящего в рубашке и плавках, надеть штаны.

Фото: instagram