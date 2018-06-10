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«Воображаемый противник из соседней галактики»: Максим Галкин поддерживает форму как настоящий джедай

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Максима Галкина

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Шоумен поделился с подписчиками очередным шутливым видео.

41-летний Максим Галкин может похвастаться отличной физической формой. Шоумен не стесняется появляться на фото и видео практически неглиже. Подписчики Instagram Галкина неоднократно задавались вопросом, как же телеведущему удается так здорово выглядеть. Несколько часов назад Максим в свойственной ему юмористической манере представил фолловерам фрагмент своей тренировки: «Многие спрашивают, как мне на склоне скользких лет удаётся сохранять такую бодрую физическую форму? В этом коротком видео моя утренняя система тренировок натощак с воображаемым противником из соседней галактики. Рекомендую!».

«Прям Ванн Дамм - "Двойной удар"!!!», «Хороший склон лет!😅😅😅 Всем бы так склоняться!», «Максим, какие Ваши годы! Парень хоть куда! Класс!», «Настоящий джедай», «Максим, на склоне 70-80 лет можно задать подобный вопрос. 40 лет это молодость, такие вопросы неуместны)», «Максим, сохраняйте и дальше такую великолепную физическую форму!!!», «Все противники, видимые и невидимые будут повержены» — написали подписчики.

Максиму Галкину присуще чувство самоиронии, поэтому в его Instagram зачастую появляются ролики, которые многие бы постеснялись публиковать в Сети. Например, в одном из последних видео Алла Пугачева просит мужа, стоящего в рубашке и плавках, надеть штаны.

Фото: instagram

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