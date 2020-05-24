«Воляфисента»: Ляйсан Утяшева и Павел Воля перевоплотились в сказочных персонажей
Фото: Instagram Павла Воли
Несколько дней назад сыну Ляйсан Утяшевой и Павла Воли исполнилось семь лет. Несмотря на самоизоляцию, гимнастке и ее супругу удалось устроить костюмированную вечеринку в честь праздника — пара перевоплотилась в сказочных персонажей. «Сказочные герои в деле. Если бы мы снимались в кино, как бы назывался этот фильм?» — подписал праздничное фото Павел.
«Воляфисента», «Самые дорогие аниматоры на детский праздник», «МалиПавлента», «Ляйсента и кощей», «Ляйсан в стране чудес», «Вы сами и есть лучшие персонажи сказок, в добром смысле, на вас нужно равняться», «Ляйсан идёт все! А вы Павел, в костюме - просто неотразимы!», «Малифесента и принц Павел», «Гамлету и не снилось» — комментируют подписчики.
Напомним, у Ляйсан Утяшевой и Павла Воли двое детей — кроме сына Роберта пара воспитывает дочь Софию, которой 5 мая исполнилось 5 лет.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото и видео: Instagram
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