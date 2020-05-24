«Воляфисента»: Ляйсан Утяшева и Павел Воля перевоплотились в сказочных персонажей

«Воляфисента», «Самые дорогие аниматоры на детский праздник», «МалиПавлента», «Ляйсента и кощей», «Ляйсан в стране чудес», «Вы сами и есть лучшие персонажи сказок, в добром смысле, на вас нужно равняться», «Ляйсан идёт все! А вы Павел, в костюме - просто неотразимы!», «Малифесента и принц Павел», «Гамлету и не снилось» — комментируют подписчики.

Напомним, у Ляйсан Утяшевой и Павла Воли двое детей — кроме сына Роберта пара воспитывает дочь Софию, которой 5 мая исполнилось 5 лет.