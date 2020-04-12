Волшебство для Чумы и «Адская кухня»: что случилось в новом выпуске «Холостяка»

Обстановка на вилле накаляется — Лиза, сбежавшая с виллы к холостяку в предыдущем выпуске, рассказала конкуренткам о его впечатлениях от «сказочного» свидания с Настей. Создавшаяся ситуация выбила Анастасию из колеи, девушке даже понадобилась помощь психолога. Однако последующий разговор с Антоном расставил точки над i.

Приглашение на групповое свидание получили Сапият Ахмедова, Полина Гренц, Дарья Хаитметова и Виктория Маснюк. На звезду сериала «Физрук» это свидание произвело не очень приятное впечатление — Полина мечтала о личной встрече, а вместо этого оказалась в компании других участниц на кухне обладателя звезды Мишлен. Шеф-повар предложил девушкам приготовить ската, из-за чего у актрисы началась истерика. Полина сбежала из кухни в слезах, и лишь слова холостяка помогли ей успокоиться.

В этом выпуске розы на свидании не получила ни одна потенциальная невеста, поскольку Антон принял решение отправить домой сразу троих участниц. На церемонии роз, стилизованной под показ Victoria's Secret, проект покинули Полина Гренц, Сапият Ахмедова и Виктория Маснюк.

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