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Волшебство для Чумы и «Адская кухня»: что случилось в новом выпуске «Холостяка»

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
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Антон Криворотов

Фото: Пресс-служба

В эфир вышел очередной выпуск популярного телепроекта.

До финала «Холостяка» остается все меньше времени, а за сердце Антона Криворотова борется все меньше девушек. В новом выпуске на долгожданное индивидуальное свидание отправилась Вика Чума.

«Я хохмическая барышня, но в личной жизни мы все перестаем хохмить», — признается девушка. Антон креативно подошел к организации встречи и привез девушку в оранжерею: «Я хотел подарить Вике много цветов, она сама как цветочек». Во время «цветочного ланча» Вика поделилась с Антоном непростыми воспоминаниями — в четыре года девушка потеряла отца, а в восемнадцать — маму. Самые близкие люди для нее — это старшие сестры: «Я не знаю, почему я тебе все это рассказываю».

Вика Чума вечеринка и Антон Криворотов

Фото: Пресс-служба

Обстановка на вилле накаляется — Лиза, сбежавшая с виллы к холостяку в предыдущем выпуске, рассказала конкуренткам о его впечатлениях от «сказочного» свидания с Настей. Создавшаяся ситуация выбила Анастасию из колеи, девушке даже понадобилась помощь психолога. Однако последующий разговор с Антоном расставил точки над i.

Приглашение на групповое свидание получили Сапият Ахмедова, Полина Гренц, Дарья Хаитметова и Виктория Маснюк. На звезду сериала «Физрук» это свидание произвело не очень приятное впечатление — Полина мечтала о личной встрече, а вместо этого оказалась в компании других участниц на кухне обладателя звезды Мишлен. Шеф-повар предложил девушкам приготовить ската, из-за чего у актрисы началась истерика. Полина сбежала из кухни в слезах, и лишь слова холостяка помогли ей успокоиться.

В этом выпуске розы на свидании не получила ни одна потенциальная невеста, поскольку Антон принял решение отправить домой сразу троих участниц. На церемонии роз, стилизованной под показ Victoria's Secret, проект покинули Полина Гренц, Сапият Ахмедова и Виктория Маснюк.

Следите за новыми выпусками шоу «Холостяк» каждое воскресенье в 20:30 на телеканале ТНТ.

Фото: Instagram, пресс-служба

Видео: ТНТ

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