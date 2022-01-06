«Волшебные» часы за 1,8 млн рублей: Авраам Руссо преподнес роскошный подарок Ларисе Гузеевой

Посетивший передачу Авраам Руссо решил отдать дать телесвахе за то, какую большую роль она играет в жизнях участников шоу «Давай поженимся!» и поэтому преподнес ей роскошный подарок. «Я смотрю вашу программу уже очень долго. Вы сколько добра сделали в этой стране, двух сердец объединили очень много! Вы достойная женщина, и подарок должен быть достоин вас» — обратился он к Гузеевой и после чего преподнес ей часы, стоимость которого оценивается в 1,8 миллионов рублей, как сообщает портал 5tv.ru

Также певец отметил, что аксессуар был произведен брендом, основанным его близким другом. «Боже, какая красота! Я не должна выйти замуж за этого друга вашего?!» — с искренней радостью отреагировала на неожиданный сюрприз Гузеева. Однако ее перебила соведущая. «Я за него выйду замуж!» — воскликнула Роза Сябитова, также пораженная подарком.

Помимо внушительной стоимости у часов есть еще одна особенность — они умеют считывать настроение владельца по его состоянию и отражают их на циферблате. Такое ноу-хау очень понравилось Сябитовой. Она попросила подругу по программе носить их во время съемок, чтобы им было легче коммуницировать друг с другом.