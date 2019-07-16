logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Волшебное время с семьей»: Криштиану Роналду показал новое фото с подросшими детьми

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес

Фото: Instagram
Футболист часто уезжает из дома и радуется каждой минуте с родными.

Криштиану Роналду – один из самых богатых футболистов мира, многодетный отец и счастливый семьянин. Но часто он жертвует проведенным дома временем в угоду спортивной карьере. Футболист рассказывал, что, когда его не бывает дома, все заботы о четверых детях ложится на плечи его молодой возлюбленной Джорджины Родригес.

Поэтому Криштиану ценит каждую минут, проведенную с семьей. Футболист делится подписчиками счастливыми моментами. Так, он опубликовал новое фото с подросшими детьми. «Это так здорово приехать домой после тяжелого рабочего дня и быть с моей любимой семьей», - написал футболист.

«Прекрасная семья, пусть Бог благословит вас»,

«Какая красивая семья!»,

«Наслаждайся вечером», - пожелали подписчики.

Криштиану со старшим сыном

Напомним, у Криштиану Роналду четверо детей, троих из них родили суррогатные матери: 9-летнего Криштиану-младшего и 2-летних близнецов Еву и Мэтью. Осенью 2017 года еще одну дочь футболисту родила его девушка Джорджина Родригес.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!