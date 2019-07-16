«Волшебное время с семьей»: Криштиану Роналду показал новое фото с подросшими детьми

Криштиану Роналду – один из самых богатых футболистов мира, многодетный отец и счастливый семьянин. Но часто он жертвует проведенным дома временем в угоду спортивной карьере. Футболист рассказывал, что, когда его не бывает дома, все заботы о четверых детях ложится на плечи его молодой возлюбленной Джорджины Родригес.