«Волшебное время с семьей»: Криштиану Роналду показал новое фото с подросшими детьми

Криштиану Роналду – один из самых богатых футболистов мира, многодетный отец и счастливый семьянин. Но часто он жертвует проведенным дома временем в угоду спортивной карьере. Футболист рассказывал, что, когда его не бывает дома, все заботы о четверых детях ложится на плечи его молодой возлюбленной Джорджины Родригес.
Поэтому Криштиану ценит каждую минут, проведенную с семьей. Футболист делится подписчиками счастливыми моментами. Так, он опубликовал новое фото с подросшими детьми. «Это так здорово приехать домой после тяжелого рабочего дня и быть с моей любимой семьей», - написал футболист.
«Прекрасная семья, пусть Бог благословит вас»,
«Какая красивая семья!»,
«Наслаждайся вечером», - пожелали подписчики.
Напомним, у Криштиану Роналду четверо детей, троих из них родили суррогатные матери: 9-летнего Криштиану-младшего и 2-летних близнецов Еву и Мэтью. Осенью 2017 года еще одну дочь футболисту родила его девушка Джорджина Родригес.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!