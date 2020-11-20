«Волшебная»: Марина Александрова показала нежную фотографию без косметики

Актриса Марина Александрова показала нежную фотографию без косметики и присоединилась к актрисам, которыми восхищаются за натуральную красоту, а не за тот образ, который им создали стилисты.

В подписи к фотографии Александрова поделилась своей проблемой:

«Замерзаю, а впереди натурные съемки, принимаю советы, как согреваться».