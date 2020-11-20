«Волшебная»: Марина Александрова показала нежную фотографию без косметики
Фото: www.instagram.com/mar_alexandrova/
Актриса Марина Александрова показала нежную фотографию без косметики и присоединилась к актрисам, которыми восхищаются за натуральную красоту, а не за тот образ, который им создали стилисты.
В подписи к фотографии Александрова поделилась своей проблемой:
«Замерзаю, а впереди натурные съемки, принимаю советы, как согреваться».
Поклонники дали ей свои советы, и восхитились ее естественностью и настоящей красотой:
«Меня всегда интересовал вопрос: "Почему актеров во время съемок одевают не по погоде?" Особенно в зимние съемки», «Теплом сердец киногруппы, творческим вдохновением на съемочной площадке», «Прекрасна как всегда! Главное, чтобы ножки были в тепле, по возможности всегда переодеваться в теплую обувь между съемками, можно использовать стельки с электроподогревом, благо выбор огромен сейчас», «Влюбитесь в партнера», «Прижимаясь к родному человеку, лучший способ согреться телом и душой», «Волшебная», «Марина, вам просто нужна дурацкая энергичная песня!)) Наверняка, такая иногда всплывает в моменты хорошего хулиганского настроения)».
Фото и видео: Instagram Марины Александровой
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