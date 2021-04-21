«Волосы отпадали»: Мария Порошина объяснила, почему кардинально сменила имидж

Недавно Мария Порошина кардинально поменяла имидж – коротко отрезала свои длинные светлые волосы.

Оказалось, что у такой смены имиджа был веский повод – Порошиной сильно повредила волосы на съемках. Об этом актриса рассказала изданию «Караван историй».

Ей пришлось несколько раз осветлять и завивать волосы ради роли, и это очень сильно повредило их.

«Они не выдержали нагрузки. Стали буквально отпадать на расстоянии нескольких сантиметров от корней..», – рассказывает она.

«Расставаться с длинными волосами достаточно сложно для любой девушки, если только это не связано с кардинальными переменами в жизни, как хорошими, так и плохими. Многим кажется: стоит изменить прическу - и все переменится. Но этот трюк работает недолго, через неделю-другую все возвращается на круги своя. В данном случае у меня не было другого выхода. Волосы просто отпали. Пришлось подстричься», – рассказала Порошина о своих эмоциях.