«Почти санаторий!» Перенесшая операцию на колене Волосожар рассказала о самочувствии

«Докладываю. Операция прошла успешно, все хорошо. Что надо, в колене зашили, швы наложили. Накормили, спать уложили — почти санаторий. Обезболивающее попросила уже только к вечеру. Теперь главное — спокойно восстанавливаться, процесс это небыстрый. Надеюсь, мне хватит терпения. Спасибо всем, кто искренне сопереживал и волновался», — сообщила Татьяна Волосожар.

Во время одной из тренировок на шоу «Ледниковый период» 35-летняя спортсменка получила травму, позже врачи диагностировали у нее разрыв мениска. В финале шоу Татьяна отказалась кататься со специальной фиксирующей повязкой. Любое неправильное движение грозило привести к тому, что колено могло буквально выгнуться в обратную сторону.

Партнер и муж Волосожар Максим Траньков, который сидел в жюри, еще в полуфинале шоу отметил, что ему больно смотреть на жену, которая даже дома едва ли могла ходить, но на льду она великолепна.

Татьяна из больничной палаты записала обращение к своим поклонникам, которые обеспокоены состоянием звезды.