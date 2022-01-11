«Почти санаторий!» Перенесшая операцию на колене Волосожар рассказала о самочувствии
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Фото: Instagram @fire_bird
Спортсменка получила травму еще на репетициях шоу, но докаталась до финала. В своем Instagram-аккаунте фигуристка поделилась фотографией из больничной палаты и написала, что операция прошла успешно.
«Докладываю. Операция прошла успешно, все хорошо. Что надо, в колене зашили, швы наложили. Накормили, спать уложили — почти санаторий. Обезболивающее попросила уже только к вечеру. Теперь главное — спокойно восстанавливаться, процесс это небыстрый. Надеюсь, мне хватит терпения. Спасибо всем, кто искренне сопереживал и волновался», — сообщила Татьяна Волосожар.
Во время одной из тренировок на шоу «Ледниковый период» 35-летняя спортсменка получила травму, позже врачи диагностировали у нее разрыв мениска. В финале шоу Татьяна отказалась кататься со специальной фиксирующей повязкой. Любое неправильное движение грозило привести к тому, что колено могло буквально выгнуться в обратную сторону.
Партнер и муж Волосожар Максим Траньков, который сидел в жюри, еще в полуфинале шоу отметил, что ему больно смотреть на жену, которая даже дома едва ли могла ходить, но на льду она великолепна.
Татьяна из больничной палаты записала обращение к своим поклонникам, которые обеспокоены состоянием звезды.
Напомним, что Татьяна Волосожар в паре с Максимом Траньковым стали двукратными олимпийскими чемпионами в парном фигурном катании во время Олимпиады в Сочи. В 2018 году пара объявила о завершении спортивной карьеры.
Фото: GlobalLookPress, Instagram