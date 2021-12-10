Волосожар может покинуть «Ледниковый период» из-за проблем со здоровьем: «Нужна операция»

Фигуристка рассказала, как обычное падение на льду превратилось в серьезную травму: «На последнем номере, который снимался, мы упали. Бывает. Сначала показалось, что ничего страшного не случилось, мы докатались и ушли за кулисы. Но уже через полчаса на колене выросла огромная шишка с жидкостью и меня срочно отправили к врачу. Жидкость откачали, укололи обезболивающее и сказали, что нужно МРТ», — рассказывает Татьяна.

Олимпийская чемпионка чувствовала сильнейшую боль в колене, из-за которой даже не могла ходить. «Утром я поняла, что не могу опираться на ногу, согнуть ее тоже было нереально. Чуда не случилось. Больница, МРТ, врач и диагноз: разрыв мениска. Нужна операция», — делится она со своей аудиторией в Instagram.

У фигуристки очень плотное расписание, поэтому она отказывалась верить в то, что ей придется «повесить коньки на гвоздь», и не хотела подводить людей, которые с ней работают. «Но боль, которая неслась от колена куда-то в голову, при любой попытке опереться на ногу, отрезвляла. Какие коньки? Я в кроссовках еле иду», — описала свои ощущения Татьяна.

Близкие требовали отказаться от участия в шоу, чтобы не усугублять ситуацию со здоровьем. Поэтому Татьяна нашла один выход: «И я решила взять паузу на 48 часов. Мне нужно было понять, найду ли я хоть какой-то способ физически встать снова на лед и достойно докататься в «Ледниковом», не подводя ни своего партнера, ни организаторов, ни зрителей, ни саму себя».

Спустя время она сообщит свое решение поклонникам, которые, в свою очередь, поддерживают спортсменку в комментариях и желают ей крепкого здоровья.