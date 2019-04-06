«И это плата за успех»: Анастасия Волочкова представила автобиографию без купюр

Известная своим творчеством, скандалами и ранимой душой Анастасия Волочкова презентовала в социальных сетях уже вторую свою биографию – «Плата за успех». Первая называлась «История русской балерины» и вышла десять лет назад.
С тех пор произошло много событий – известных и тайных, которыми Анастасия захотела поделиться с публикой. Она призналась, что такой, какой она показана в книге, ее еще никто не знал.
«И что же это за плата за успех? Я расскажу об отношениях с мужчинами, о семье, своих достижениях и, конечно, о творчестве», - пообещала Анастасия.
Сделать предзаказ моей книги «Плата за успех» можно по ссылке в шапке моего профиля в интернет магазине Лабиринт или по ссылке в моем сториз.😊 Выпускает мою книгу крупнейшее издательство АСТ @izdatelstvoast #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #зима #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #друзья #книги #дом
Книгу выпустило одно из крупнейших издательств, а процесс ее написания балерина периодически показывала в Instagram.
В книге Волочкова обещает быть максимально откровенной – ее жизнь показана без купюр. И это она не побоялась сделать несмотря на то, что постоянно попадает в неприятные ситуации из-за своей доверчивости. Только недавно отгремел очередной скандал с Ксенией Собчак, который поверг балерину в шок. Тогда артистка рассказала, что впустила экс-кандидата в президенты в свой дом, а та вела себя нагло и беспардонно.
Душевный домашний вечер и котлетки из кабачков. Люди, я 7 часов сегодня провела по заключительным работам над книгой! Вас ожидает добрый сюрприз, но о нем скажу через пару дней.. А сейчас я с любимыми котиками.🙏🏻 Этого не смогла мне простить по жизни Ксения Собчак.🙈 Простите, но до сих пор отхожу и отмываюсь от той ее съемки в моем доме..😝 Бессовестной и бесчеловечной. Правда, теперь уже без свидетелей и скрытых камер и микрофонов, установленных ею в моей же бане, куда я гостеприимно разрешила ей попариться. И без копания в шкафах и тумбочках моего дома без моего ведома..🙈 Многим спасибо за поддержку! Но я не представляю, как бы вы чувствовали себя на моем месте, пустив в дом с чистым намерением добра и мира человека, напросившегося типа помириться, а потом вылившего кучу дерьма..🙈😔 Я разочарована в Ксении и ее подлости окончательно. Даже не знаю, что ей ответить в смс... на ее просьбу выложить наши совместные фото, дабы пропиарить ее программу, в которую, кроме меня все настораживались прийти и поучаствовать...🤷♀️ #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #зима #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #друзья #книги #дом
А недавно балерина заинтриговала подписчиков еще одной новостью – скоро она представит публике песню «Одна», которую для нее написал композитор Алексей Малахов.
«Как здорово, когда на свете есть друзья. Замечательный музыкант и композитор Алексей Малахов прочувствовал мое настроение переживаний последнего времени со всеми моими перипетиями, съемками с подставами и без и всего остального, и написал для меня песню.. «Одна.....». Уже скоро мы вам ее представим!» - не скрывала радости Анастасия Волочкова.
А вы хотите почитать книгу балерины и услышать новую песню?