«И это плата за успех»: Анастасия Волочкова представила автобиографию без купюр

Известная своим творчеством, скандалами и ранимой душой Анастасия Волочкова презентовала в социальных сетях уже вторую свою биографию – «Плата за успех». Первая называлась «История русской балерины» и вышла десять лет назад.

С тех пор произошло много событий – известных и тайных, которыми Анастасия захотела поделиться с публикой. Она призналась, что такой, какой она показана в книге, ее еще никто не знал.

«И что же это за плата за успех? Я расскажу об отношениях с мужчинами, о семье, своих достижениях и, конечно, о творчестве», - пообещала Анастасия.