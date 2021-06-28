Волочкова подала в суд на Большой театр из-за проблем с начислением пенсии

«Большой театр – это государственная структура. А я не девочка с улицы, а человек с именем, которая составляла славу Большого театра и представляла Россию на мировых сценах. Они мне дают распечатку спектаклей, в которых я участвовала, а при этом в трудовой книжке у меня нет записи о том, что я работала в Большом!» – добавила Анастасия.

Балерина заявила, что театр специально сделал так, будто она не работала там четыре года. Именно столько ей не хватает для получения пенсии. Волочкова также отметила, что не получала денег за работу в Большом, зарплату ей не платили, и само руководство театра должно быть благодарно звезде за ее бескорыстный труд.