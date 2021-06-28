Волочкова подала в суд на Большой театр из-за проблем с начислением пенсии
45-летняя российская звезда Большого театра Анастасия Волочкова обратилась в Пенсионный фонд за оформлением пенсии, но ей было в этом отказано. Оказалось, что балерине не хватает трудового стажа, для того, чтобы получать выплаты от государства.
«Возвращаюсь в Большой театр и говорю: «Люди добрые, вы мне дали сфальсифицированный государственный документ – трудовую книжку!» Я считаю, что этот вопрос на уровне администрации президента должен решаться», – рассказывает балерина.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Global Look Press
Волочкова решила подать в суд на театр и готовиться морально и финансово отстаивать свою правоту.
«Большой театр – это государственная структура. А я не девочка с улицы, а человек с именем, которая составляла славу Большого театра и представляла Россию на мировых сценах. Они мне дают распечатку спектаклей, в которых я участвовала, а при этом в трудовой книжке у меня нет записи о том, что я работала в Большом!» – добавила Анастасия.
Балерина заявила, что театр специально сделал так, будто она не работала там четыре года. Именно столько ей не хватает для получения пенсии. Волочкова также отметила, что не получала денег за работу в Большом, зарплату ей не платили, и само руководство театра должно быть благодарно звезде за ее бескорыстный труд.
Фото и видео: Global Look Press
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