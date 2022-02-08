Волочкова ответила на оскорбления Голубкиной: «Недолюбленная тетя»

В последнее время абсолютно все в курсе личной жизни Анастасии Волочковой. Только глухой не слышал о ее тяжелом расставании с новым ухажером. Кто-то жалеет женщину, кто-то раздражен и недоволен ее интрижками.

Недавно в одном из прямых эфиров в Instagram актриса Мария Голубкина посчитала нужным прокомментировать последний роман Волочковой. Артистка считает, что все проблемы в жизни Анастасии появляются по причине ее распущенности. По словам Голубкиной, балерине давно пора заняться собой.

Критика разозлила эпатажную блондинку, и она публично ответила обидчице. «Кто это такая? Голубкина? Меня вообще ничего с ней не связывает. Сейчас кто угодно готов пропиариться на моем имени. Даже те люди, которые меня не знают, те, которых не знаю я. Написать могут что угодно. Даже поддержать пытаются те, кому не хватает пиара. Кто такая Голубкина, не знает никто, а кто такая Волочкова, знают все. Пиарятся на моем имени бортпроводники в самолете, какие-то марамойки и кошелки», — приводит слова Анастасии Teleprogramma.pro.