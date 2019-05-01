«Волочкова отдыхает»: Полина Гагарина продемонстрировала идеальную растяжку

«А я думала, только я и Ван Дамм так может», — прокомментировала публикацию снимок Регина Тодоренко. «Волочкова кусает локти😂😂😂респект!», «Волочкова начала нервничать )», «Полина ВанВолочкова», «Волочкова нервно курит в сторонке», «Что же теперь Волочкова делать будет???😂😂😂», «Вот это дааааааа! Вот так молодчина!», «Наш ответ Волочковой», «Ого, вот растяжка!👍», «Поля,вот это растяжка 😍», «У Насти Волочкой появилась конкуренция)», «Даааа, Волочкова отдыхает!!! Осталось только ещё в купели со льдом.... и все!!!! Рекорд побит!», «Волочкова отдыхает!» — восхищаются фолловеры.