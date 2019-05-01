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«Волочкова отдыхает»: Полина Гагарина продемонстрировала идеальную растяжку

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Полина Гагарина

Фото: Instagram Полины Гагариной
Полина Гагарина удивила подписчиков необычным шпагатом.

Казалось бы, после многочисленных экзотических шпагатов Анастасии Волочковой публику удивить нечем, однако Полине Гагариной это удалось. Певица опубликовала в Instagram новый снимок, сделанный Дмитрием Исхаковым. Но фото Полина демонстрирует идеальную растяжку... в воздухе: «Только 29 ноября в Мегаспорт я повторю этот « трюк» под названием Полина Вандам Гагарина».

«А я думала, только я и Ван Дамм так может», — прокомментировала публикацию снимок Регина Тодоренко. «Волочкова кусает локти😂😂😂респект!», «Волочкова начала нервничать )», «Полина ВанВолочкова», «Волочкова нервно курит в сторонке», «Что же теперь Волочкова делать будет???😂😂😂», «Вот это дааааааа! Вот так молодчина!», «Наш ответ Волочковой», «Ого, вот растяжка!👍», «Поля,вот это растяжка 😍», «У Насти Волочкой появилась конкуренция)», «Даааа, Волочкова отдыхает!!! Осталось только ещё в купели со льдом.... и все!!!! Рекорд побит!», «Волочкова отдыхает!» — восхищаются фолловеры.

Тем не менее, нашлись и те, кто предположил, что данное фото — результат умелого монтажа. А вы как думаете?

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Текст: Наталья Емельянова

Фото и видео: Instagram

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