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«Волочкова не переживет»: Светлана Лобода похвасталась растяжкой

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Светлана Лобода

Фото: Instagram Светланы Лободы
Певица опубликовала новое фото в блоге.

Королевой шпагатов всея Instagram считается Анастасия Волочкова. Тем не менее, несмотря на огромное количество локаций, в которых балерина похвасталась растяжкой, многие другие звезды доказывают, что их шпагаты ничуть не уступают шпагатам Волочковой. Так, популярная певица Светлана Лобода похвасталась своей растяжкой на лужайке: «Готовлюсь к концерту».

«Вот это да, не ожидал на шпагате увидеть», «О май гад 😱! Волочкова не переживёт 🤫! Ее шпагаты увели», «Волочкова отдыхает», «Волочкова отдыхает перед СуперЗвездочкой», «Вот это фигура», «Крутая растяжка», «Молодец, Волочкова отдыхает!» — восхищаются фолловеры Светланой.

Напомним, в июле Светлана Лобода немало удивила фанатов фотографией своих колен — на концерте на стадионе «Нижний Новгород» блондинка получила травму. «Вы спрашиваете меня, люблю ли я свою профессию? Очень люблю! Но, как стало уже понятно , чем больше зал , тем больше я хромаю после …», — подписала Светлана снимок, добавив красноречивые хештеги #прошелстадион #полетала #потанцевала #повыступаюпокавштанах.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Текст: Наталья Емельянова

Фото: Instagram

Видео: YouTube

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