«Волочкова не переживет»: Светлана Лобода похвасталась растяжкой

Напомним, в июле Светлана Лобода немало удивила фанатов фотографией своих колен — на концерте на стадионе «Нижний Новгород» блондинка получила травму. «Вы спрашиваете меня, люблю ли я свою профессию? Очень люблю! Но, как стало уже понятно , чем больше зал , тем больше я хромаю после …», — подписала Светлана снимок, добавив красноречивые хештеги #прошелстадион #полетала #потанцевала #повыступаюпокавштанах.