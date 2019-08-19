«Волочкова не переживет»: Светлана Лобода похвасталась растяжкой

Королевой шпагатов всея Instagram считается Анастасия Волочкова. Тем не менее, несмотря на огромное количество локаций, в которых балерина похвасталась растяжкой, многие другие звезды доказывают, что их шпагаты ничуть не уступают шпагатам Волочковой. Так, популярная певица Светлана Лобода похвасталась своей растяжкой на лужайке: «Готовлюсь к концерту».
«Вот это да, не ожидал на шпагате увидеть», «О май гад 😱! Волочкова не переживёт 🤫! Ее шпагаты увели», «Волочкова отдыхает», «Волочкова отдыхает перед СуперЗвездочкой», «Вот это фигура», «Крутая растяжка», «Молодец, Волочкова отдыхает!» — восхищаются фолловеры Светланой.
Напомним, в июле Светлана Лобода немало удивила фанатов фотографией своих колен — на концерте на стадионе «Нижний Новгород» блондинка получила травму. «Вы спрашиваете меня, люблю ли я свою профессию? Очень люблю! Но, как стало уже понятно , чем больше зал , тем больше я хромаю после …», — подписала Светлана снимок, добавив красноречивые хештеги #прошелстадион #полетала #потанцевала #повыступаюпокавштанах.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Текст: Наталья Емельянова
Фото: Instagram
Видео: YouTube
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