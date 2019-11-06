Волкова в мини, Малахова в неудачном костюме и другие звезды на премьере фильма «Ford против Ferrari»

Обладатели премии «Оскар» Мэтт Дэймон и Кристиан Бэйл снялись в реальной истории двух мечтателей, которые объединили усилия и потрясли мир. Фильм Джеймса Мэнголда рассказывает о взаимоотношениях американского автомобильного конструктора Кэрролла Шелби и отважного британского гонщика Кена Майлза, которые вместе бросили вызов корпорациям и собственным демонам, чтобы создать абсолютно новый спорткар, который смог конкурировать с Ferrari на чемпионате мира, прошедшем во Франции в середине 1960-х.

Фильм «Ford против Ferrari» появится в российском прокате 14 ноября. Купить билеты можно здесь.