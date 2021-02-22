Волкова — о Лимонове и подросших детях: «Смотрят на меня твоими глазами»

Напомним, что 46-летняя Екатерина Волкова всегда с теплом говорила о бывшем супруге. Даже после расставания с Эдуардом Лимоновым актриса восхищалась им и ставила в пример. Волкова отметила, что в ближайшее время одно из издательств планирует перевыпустить семь книг Лимонова. «Я очень рада, потому что сейчас в книжных магазинах нет возможности купить эти невероятные романы, что, на мой взгляд, несправедливо. С днем рождения, наш папочка… неповторимый вождь несвершенных революций, поэт, герой, мыслитель и пророк».

17 марта 2020 года стало известно о смерти писателя Эдуарда Лимонова. Источником этой информации стал политик Сергей Шаргунов. Согласно сообщениям СМИ, два дня назад мужчина попал в больницу с кровотечением и скончался в частной клинике в ожидании операции. Для многих новость о болезни Лимонова стала неожиданностью, однако ее подтвердила его последняя супруга Екатерина Волкова.

«После продолжительной болезни, скончался отец моих детей Эдуард Лимонов. Прошу не звонить мне. Комментарии отсутствуют».

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