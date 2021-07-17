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Вокалист Blink-182 Марк Хоппус смертельно болен

Музыкант сообщил о четвертой стадии лимфомы.
Марк Хоппус

Певец и композитор, получивший известность как один из трех участников панк-рок группы Blink-182, 49-летний Марк Хоппус рассказал о своем смертельном диагнозе в прямом эфире на стриминговом сервисе Twitch, сообщает Pagesix.

Музыканту диагностировали «диффузную большую B-клеточную лимфому, стадии 4-A». На протяжении трансляции, где Марк откровенно общался с поклонниками, он делился мнением насчет своего ближайшего будущего.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Группа Blink-182

Фото: Picture-alliance

Певец отметил, что не знает, как именно врачи определяют последнюю стадию рака, но он понимает, что находится именно на ней.

Видео из Instagram Марка

На следующей неделе Марка ожидает поход к врачу, где ему сообщает, помогает ли химиотерапия. «В идеале, я пойду завтра, и они скажут:« Поздравляю, ваша химиотерапия сработала, и все готово, и вам больше никогда не придется думать об этом раке до конца своей жизни», — рассуждает Хоппус.

Даже если болезнь ушла, певцу необходимо будет пройти еще три курса химиотерапии.

Важно отметить, что музыкант находится в приподнятом настроении и уверен, что его болезнь это лишь вопрос времени. На днях солист об этом на своей странице в социальной сети: «Я полон решимости надрать задницу раку».

Мать Марка болела такой же формой лимфомы, как и у него, а также раком груди, поэтому за последнее время артист очень сблизился с ней.

Музыкант поблагодарил всех поклонников и более миллиона подписчиков в Instagram за поддержку и пожелания выздоровления.

Фото и видео: Picture-alliance, @markhoppus/Instagram

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