Вокалист Blink-182 Марк Хоппус смертельно болен

На следующей неделе Марка ожидает поход к врачу, где ему сообщает, помогает ли химиотерапия. «В идеале, я пойду завтра, и они скажут:« Поздравляю, ваша химиотерапия сработала, и все готово, и вам больше никогда не придется думать об этом раке до конца своей жизни», — рассуждает Хоппус.

Даже если болезнь ушла, певцу необходимо будет пройти еще три курса химиотерапии.

Важно отметить, что музыкант находится в приподнятом настроении и уверен, что его болезнь это лишь вопрос времени. На днях солист об этом на своей странице в социальной сети: «Я полон решимости надрать задницу раку».

Мать Марка болела такой же формой лимфомы, как и у него, а также раком груди, поэтому за последнее время артист очень сблизился с ней.

Музыкант поблагодарил всех поклонников и более миллиона подписчиков в Instagram за поддержку и пожелания выздоровления.