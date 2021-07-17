Вокалист Blink-182 Марк Хоппус смертельно болен
Певец и композитор, получивший известность как один из трех участников панк-рок группы Blink-182, 49-летний Марк Хоппус рассказал о своем смертельном диагнозе в прямом эфире на стриминговом сервисе Twitch, сообщает Pagesix.
Музыканту диагностировали «диффузную большую B-клеточную лимфому, стадии 4-A». На протяжении трансляции, где Марк откровенно общался с поклонниками, он делился мнением насчет своего ближайшего будущего.
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Фото: Picture-alliance
Певец отметил, что не знает, как именно врачи определяют последнюю стадию рака, но он понимает, что находится именно на ней.
На следующей неделе Марка ожидает поход к врачу, где ему сообщает, помогает ли химиотерапия. «В идеале, я пойду завтра, и они скажут:« Поздравляю, ваша химиотерапия сработала, и все готово, и вам больше никогда не придется думать об этом раке до конца своей жизни», — рассуждает Хоппус.
Даже если болезнь ушла, певцу необходимо будет пройти еще три курса химиотерапии.
Важно отметить, что музыкант находится в приподнятом настроении и уверен, что его болезнь это лишь вопрос времени. На днях солист об этом на своей странице в социальной сети: «Я полон решимости надрать задницу раку».
Мать Марка болела такой же формой лимфомы, как и у него, а также раком груди, поэтому за последнее время артист очень сблизился с ней.
Музыкант поблагодарил всех поклонников и более миллиона подписчиков в Instagram за поддержку и пожелания выздоровления.
Фото и видео: Picture-alliance, @markhoppus/Instagram
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