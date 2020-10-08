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Война поколений: Максим Галкин вместе с Аленой Апиной покоряет TikTok

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Максим Галкин танцует с дочерью Лизой

Фото: www.instagram.com/maxgalkinru/?hl=ru

Первые видео он представил в своем Instagram.

Площадки, на которых набирает популярность новое поколение, не вызывают страха у звезд старой школы. И даже наоборот – они успешно их осваивают.

Максим Галкин вслед за Аллой Пугачевой, которая ранее уже записала видео для TikTok, тоже решил покорять площадку.

Вместе с Аленой Апиной и Даней Милохиным он записал видео для своего канала, который назвал «Музыкалити». Видео он продублировал в своем микроблоге в Instagram.

Подписчики Галкина на такое отреагировали неоднозначно – прокомментировали его наряд, и заявили, что без подписи Алену Апину не признали.

«Сначала подумала, что Ивлеева слева», «Никогда бы её не узнала, если б не было подписи», «Ой, нам с мужем так нравится этот Ваш канал. А гостей вы зовёте таких классных. Ждём еще выпуски», «Апина лосины натянута) как в 90-х, во времена ее огромной популярности»,

Ранее видео в TikTok выложила Алла Пугачева – она осталась в своем репертуаре, продемонстрировав довольно молодежный образ с яркой блузкой и короткой юбкой.

Фото и видео: Instagram Максим Галкина

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