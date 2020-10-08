Война поколений: Максим Галкин вместе с Аленой Апиной покоряет TikTok

Площадки, на которых набирает популярность новое поколение, не вызывают страха у звезд старой школы. И даже наоборот – они успешно их осваивают.

Максим Галкин вслед за Аллой Пугачевой, которая ранее уже записала видео для TikTok, тоже решил покорять площадку.

Вместе с Аленой Апиной и Даней Милохиным он записал видео для своего канала, который назвал «Музыкалити». Видео он продублировал в своем микроблоге в Instagram.