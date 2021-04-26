Водянова в дерзком платье и другие на благотворительном вечере «Метаморфозы»
Фото: архив пресс-службы
На светский ужин собралось много известных людей, среди которых Светлана Ходченкова, Лукас Портман, Наталья и Мурад Османн, Снежанна Георгиева, Мария Миногарова, Саша Новикова, Ульяна Сергеенко, Полина Киценко, Алина и Константин Крюковы, Надежда Оболенцева, Аида Гарифуллина, Алеся Кафельникова, Герман Ларкин и другие.
Музыкальными гостями стали Ян Гэ и исполнитель Федук.
Наталья Водянова вышла в свет в эффектном и провокационном платье в пол шоколадного оттенка с телесным верхом и распущенными волосами.
Фото: архив пресс-службы
Алеся Кафельникова появилась в шикарном желтом платье с рюшами и перьями, с открытой спиной, которое продемонстрировало стройную фигуру девушки.
Фото: архив пресс-службы
Надежда Оболенцева пришла на вечер в изящном черном платье с пайетками и разрезом, стильном колье с необычным дизайном и черных лодочках. Светлана Ходченкова подчеркнула стройную фигуру эффектным и элегантным бархатным платьем-футляром ярко-голубого оттенка. К платью актриса добавила золотистые босоножки с тонкими ремешками.
Фото: Архив пресс-службы
Фото: архив пресс-службы
Вечер завершил благотворительный аукцион, который представил Игорь Верник. Главным и самым ярким лотом стала созданная в единственном экземпляре сумка MARY KATRANTZOU x BVLGARI из капсульной коллекции.
На аукционе удалось собрать 588 тыс. евро в пользу фонда «Обнаженные сердца». Эти средства будут направлены на проекты по созданию в России системы бесплатных профессиональных услуг для семей, воспитывающих детей с аутизмом, синдромом Дауна, церебральным параличом и другими особенностями развития, а также на обучение специалистов.
Фото: архив пресс-службы
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!