Водянова в дерзком платье и другие на благотворительном вечере «Метаморфозы»

На светский ужин собралось много известных людей, среди которых Светлана Ходченкова, Лукас Портман, Наталья и Мурад Османн, Снежанна Георгиева, Мария Миногарова, Саша Новикова, Ульяна Сергеенко, Полина Киценко, Алина и Константин Крюковы, Надежда Оболенцева, Аида Гарифуллина, Алеся Кафельникова, Герман Ларкин и другие.

Музыкальными гостями стали Ян Гэ и исполнитель Федук.

Наталья Водянова вышла в свет в эффектном и провокационном платье в пол шоколадного оттенка с телесным верхом и распущенными волосами.