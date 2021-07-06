Водянова, как матрешка, Стоун в трауре и другие спорные наряды звезд на кинофестивале в Каннах
Passion.ru собрал Топ-10 самых нелепых и спорных нарядов актрис, дефилировавших по красным дорожкам Канн в прошлые годы (мнение редакции может не совпадать с мнением читателей).
Милла Йовович
В 2002 году 26-летняя Милла Йовович появилась на кинофестивале в Каннах в шелковом темном платье, напоминающем занавески в театре. Спасти наряд со сборками на животе, перьями на декольте и по низу наряда не смогли даже цветущая красота модели и актрисы и ее идеальная фигура.
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Фото: Getty Images
Наталья Водянова
В 2003 году юная, но уже известная супермодель Наталья Водянова выбрала для выхода в свет в Каннах ужасающий наряд. На красной дорожке она появилась в образе матрешки: с нелепым макияжем, нарумяненными щеками, бежевом полупрозрачном платье со странными аппликациями в виде шелковых бантов. А на ногах девушки красовались странные алые туфли со множеством ремешков.
Фото: Getty Images
Пэрис Хилтон
В 2009-м звезда светских тусовок Пэрис Хилтон в один из дней Каннского кинофестиваля позировала в «стальном» платье асимметричного кроя. Лиф наряда напоминал морскую ракушку, а низ — шелковую портьеру.
Фото: Getty Images
Эмма Стоун
В 2015-м Эмма Стоун появилась на публике в траурном кружевном платье. Пышный мини-наряд с черными лентами на юбке неудачно контрастировал с фарфоровой кожей красавицы. Подобное платье уместнее смотрелось бы не на международном кинофестивале, а на печальном событии.
Фото: Getty Images
Софи Марсо
В том же году в модный просак попала звезда французского кино Софи Марсо. Она вышла на красную дорожку в наряде, одна половина которого состояла из брюк, другая — из длинной юбки. Подобные костюмы всегда приковывали внимание знаменитостей, но вариант Марсо стал не лучшим из того, что видел мир моды.
Фото: Getty Images
Кристен Стюарт
В 2016 году звезда «Сумерек» Кристен Стюарт появилась в Каннах в прозрачном нелепом ансамбле, не надев нижнее белье. Верхняя и нижняя часть наряда «спорили» между собой: юбка пыталась претендовать на элегантность, а шифоновая рубашка с карманами на пикантных местах отсылала к дерзкому образу актрисы.
Фото: Getty Images
Лена Ленина
Российские селебрити, даже не имеющие отношения к миру кино, всегда жаждут оказаться в Каннах. Одной из таких знаменитостей стала писательница и модель Лена Ленина, известная своими экстравагантными нарядами и прическами.
В 2018-м она позировала на кинофестивале в образе сверкающей золотой елки. Пожалуй, комментарии здесь излишни.
Фото: Getty Images
Шерил Коул
В том же году певица Шерил Коул в один из дней Международного Каннского кинофестиваля появилась на красной дорожке в платье-мишуре. Легкий полупрозрачный наряд идеально сидел на точеной фигуре знаменитости, но пушистые оборки уводили его в разряд модных провалов.
Фото: Getty Images
Джулианна Мур
В 2019 году Джулианна Мур дефилировала по красной дорожке в строгом элегантном черном платье с кожаным верхом, отороченном пестрыми оборками. Если бы не эта «попона», образ голливудской красавицы можно было бы назвать классически идеальным.
Фото: Getty Images
Росси де Пальма
Звезда испанского кино Росси де Пальма — актриса с необычным лицом и стилем. В 2019-м она для выхода на мероприятие в рамках кинофестиваля в Каннах выбрала платье с яркими и даже кислотными перьями. На любой другой актрисе наряд смотрелся бы словно костюм клоуна, но на Росси он выглядел вполне гармонично.
Фото: Getty Images
Кто, по-вашему, больше других оконфузился на красной дорожке?
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Фото: Getty Images, East News
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