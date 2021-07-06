Водянова, как матрешка, Стоун в трауре и другие спорные наряды звезд на кинофестивале в Каннах

Passion.ru собрал Топ-10 самых нелепых и спорных нарядов актрис, дефилировавших по красным дорожкам Канн в прошлые годы (мнение редакции может не совпадать с мнением читателей).

Милла Йовович

В 2002 году 26-летняя Милла Йовович появилась на кинофестивале в Каннах в шелковом темном платье, напоминающем занавески в театре. Спасти наряд со сборками на животе, перьями на декольте и по низу наряда не смогли даже цветущая красота модели и актрисы и ее идеальная фигура.