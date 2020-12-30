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Водонавева с пышным бюстом, Гагарина в мини и другие знаменитости на вечеринке Comedy Club

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Алена Водонаева

Фото: Пресс-служба

Популярный телеканал ТНТ устроил вечеринку Comedy Club, на которой собрались многие звезды отечественного шоу-бизнеса.

Ведущими мероприятия стали Полина Гагарина и Тимур Родригез. Певица вышла на сцену в золотом коротком платье-бюстье, продемонстрировав осиную талию и стройные ноги. В гостях Comedy Club в этом году побывали Настасья Самбурская, Алена Водонаева, Джиган и многие другие.

Полина Гагарина и Тимур Родриге

Фото: Пресс-служба

Юлия Савичева появилась на мероприятии в коротком черном платье с большим белым бантом.

Юлия Савичева

Фото: Пресс-служба

Анна Хилькевич отдала предпочтение платью-бюстье со сверкающим верхом.

Анна Хилькевич

Фото: Пресс-служба

Команды Павла Воли и Гарика Харламова будут петь песни и кататься на механическом быке, играть в музыкальный твистер, угадывать рэп и даже получать удары током за неправильные ответы. Гарик Харламов: «Какой год, такое поздравление. С наступающим 2021! УРА!».

Новогодний выпуск «Comedy Club. Короли вечеринки» можно будет посмотреть 31 декабря в 23:00 на ТНТ!

Фото: пресс-служба

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