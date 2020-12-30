Водонавева с пышным бюстом, Гагарина в мини и другие знаменитости на вечеринке Comedy Club

Команды Павла Воли и Гарика Харламова будут петь песни и кататься на механическом быке, играть в музыкальный твистер, угадывать рэп и даже получать удары током за неправильные ответы. Гарик Харламов: «Какой год, такое поздравление. С наступающим 2021! УРА!».

Новогодний выпуск «Comedy Club. Короли вечеринки» можно будет посмотреть 31 декабря в 23:00 на ТНТ!