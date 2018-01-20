Алена Водонаева, Наталья Рудова, Гарик Харламов и другие знаменитости пришли на премьеру комедии «Zомбоящик».

Новый фильм «Zомбоящик» был спродюсирован Comedy Club Production, поэтому неудивительно, что на его премьере собрались звезды канала ТНТ — от Гарика Харламова до Алены Водонаевой.

Последняя удивила нарядом: обычно телеведущая предпочитает откровенные платья, но для этого мероприятия она выбрала очень скромный look, который в соцсетях уже назвали «монашеским».