Водонаева в «платье монахини» и другие звезды оценили фильм с Бузовой и Батрутдиновым
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Алена Водонаева, Наталья Рудова, Гарик Харламов и другие знаменитости пришли на премьеру комедии «Zомбоящик».
Новый фильм «Zомбоящик» был спродюсирован Comedy Club Production, поэтому неудивительно, что на его премьере собрались звезды канала ТНТ — от Гарика Харламова до Алены Водонаевой.
Последняя удивила нарядом: обычно телеведущая предпочитает откровенные платья, но для этого мероприятия она выбрала очень скромный look, который в соцсетях уже назвали «монашеским».
Также на светском рауте были замечены Гарик и Жанна Мартиросяны, Наталья Рудова, Гарик Харламов, Марина Кравец, Юлия Ахмедова и другие. Любопытно, что Ольга Бузова, сыгравшая в комедии одну из ролей (как и ее предполагаемый новый бойфренд Тимур Батрутдинов), на премьере не появилась.
Фото: пресс-служба