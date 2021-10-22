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Водонаева призналась, что ее бабушка изводит всю семью: «Вампир и тиран»

Телеведущая Алена Водонаева откровенно рассказала об отношениях в семье. На своей странице в Instagram бывшая участница «Дома-2» призналась, что ее пожилая бабушка на протяжении многих лет доставляет дискомфорт как своей дочери, матери Алены, так и всей семье. По словам Водонаевой, у нее больше нет любви к близкой родственницы из-за ее поведения.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Алена Водонаева

Фото: @alenavodonaeva/Instagram

Алена отвечала на вопросы подписчиков в Stories и поделилась, как относится к родной бабушке. «Моя бабушка, как бы страшно это ни звучало, ужасный человек! Вампир и тиран. Мы ей помогаем и несем ответственность. Но у меня больше нет к ней любви», — написала Водонаева.

Stories Алены Водонаевой

Stories Алены Водонаевой

Фото: @alenavodonaeva/Instagram

Ведущая отметила, что родственница находится в хорошей физической форме, но «уже не в уме» и от этого страдает вся семья. Телеведущая в шоке от того, что только недавно узнала, как бабушка относилась к ее матери в детстве. Несмотря на это, семья Водонаевой делает все возможное, чтобы бабушка жила в комфорте.

«И надо думать о себе, в том числе и для того, чтобы иметь возможность ухаживать за бабушкой. Которая полностью здорова физически!», — отметила Алена.

Фото: Instagram