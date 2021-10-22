Водонаева призналась, что ее бабушка изводит всю семью: «Вампир и тиран»
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Фото: @alenavodonaeva/Instagram
Алена отвечала на вопросы подписчиков в Stories и поделилась, как относится к родной бабушке. «Моя бабушка, как бы страшно это ни звучало, ужасный человек! Вампир и тиран. Мы ей помогаем и несем ответственность. Но у меня больше нет к ней любви», — написала Водонаева.
Фото: @alenavodonaeva/Instagram
Ведущая отметила, что родственница находится в хорошей физической форме, но «уже не в уме» и от этого страдает вся семья. Телеведущая в шоке от того, что только недавно узнала, как бабушка относилась к ее матери в детстве. Несмотря на это, семья Водонаевой делает все возможное, чтобы бабушка жила в комфорте.
«И надо думать о себе, в том числе и для того, чтобы иметь возможность ухаживать за бабушкой. Которая полностью здорова физически!», — отметила Алена.
Фото: Instagram