Водонаева призналась, что ее бабушка изводит всю семью: «Вампир и тиран»

Ведущая отметила, что родственница находится в хорошей физической форме, но «уже не в уме» и от этого страдает вся семья. Телеведущая в шоке от того, что только недавно узнала, как бабушка относилась к ее матери в детстве. Несмотря на это, семья Водонаевой делает все возможное, чтобы бабушка жила в комфорте.

«И надо думать о себе, в том числе и для того, чтобы иметь возможность ухаживать за бабушкой. Которая полностью здорова физически!», — отметила Алена.