Водонаева поделилась подробностями интимной жизни с мужем
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35-летняя Алена Водонаева дала эксклюзивное интервью порталу WMJ и раскрыла новые детали (даже интимные!) своей незабываемой свадьбы с 34-летним диджеем Алексеем Косинусом.
Летом 2017 года возлюбленный Алены Водонаевой, музыкант Алексей Комов, сделал ей предложение руки и сердца. Уже через два месяца после этого, 11 сентября, Алена и Леша поженились в родном для диджея Санкт-Петербурге.
Алена опубликовала в своем Instagram уже с пару десятков «атмосферных» кадров с церемонии. А на днях телеведущая дала интервью, в котором подробно рассказала, почему решила организовать фотосессию и ужин в необычном для свадеб готическом стиле.
Кроме того, Водонаева решилась раскрыть некоторые детали своей первой брачной ночи — оказалось, она прошла столь же оригинально, как и весь «самый важный день» для влюбленных.
Публикация от Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva)
К слову, до свадьбы Алена тщательно оберегала свои отношения с мужем от излишнего внимания и не делилась с фанатами и прессой всеми подробностями личной жизни. Но теперь Водонаева даже с удовольствием рассказывает о том, например, как Алексей сделал ей предложение после нескольких недель страстного романа: «Мы провели весь день в постели. В какой-то момент он встал, ничего на себя не надел, на минуту вышел и вернулся с кольцом, которое протянул мне со словами «Ты выйдешь за меня?». Я была в шоке, но согласилась сразу».
Спешите видеть это откровенное интервью Алены Водонаевой!
Фото: Instagram