35-летняя Алена Водонаева дала эксклюзивное интервью порталу WMJ и раскрыла новые детали (даже интимные!) своей незабываемой свадьбы с 34-летним диджеем Алексеем Косинусом.

Летом 2017 года возлюбленный Алены Водонаевой, музыкант Алексей Комов, сделал ей предложение руки и сердца. Уже через два месяца после этого, 11 сентября, Алена и Леша поженились в родном для диджея Санкт-Петербурге.

Алена опубликовала в своем Instagram уже с пару десятков «атмосферных» кадров с церемонии. А на днях телеведущая дала интервью, в котором подробно рассказала, почему решила организовать фотосессию и ужин в необычном для свадеб готическом стиле.

Кроме того, Водонаева решилась раскрыть некоторые детали своей первой брачной ночи — оказалось, она прошла столь же оригинально, как и весь «самый важный день» для влюбленных.