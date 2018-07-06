Водонаева о Бузовой: «Мало, кто из нас способен так утереть нос бывшему»

Алена Водонаева — одна из немногих отечественных знаменитостей, кто готов открыто обсуждать и осуждать коллег по цеху. На фоне новостей о том, что Дмитрий Тарасов заложил два автомобиля, один из которых был подарен его бывшей жене Ольге Бузовой, экс-участница «Дома-2» высказала свое мнение по этому поводу. Водонаева уверена, что не каждая девушка сможет также отстоять свою честь, как Ольга. «Мужики, которые отнимают у жен подарки после расставания, где ваша мужественность? Продали дьяволу за контракт с крутым футбольным клубом? О таких мужчинах надо сразу забыть. Я понимаю, что найдутся и те, кто за Кержакова в четвертый раз выйдет, и те, кому отбирание подарков у бывших покажется соринкой в глазу. Так вот, девочки, будьте готовы остаться на улице ни с чем. Это Оля работяга, которая не пропадет, но не все девушки ведут популярное шоу, и, давайте быть честными, мало кто из нас способен так утереть нос бывшему», — цитирует телеведущую портал «7 дней».