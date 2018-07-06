logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Водонаева о Бузовой: «Мало, кто из нас способен так утереть нос бывшему»

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Фото из Instagram Алены Водонаевой

Arrows-left
Arrows-right
Reload
Коллега Ольги Бузовой по телестройке высказалась о ее «мести» бывшему мужу.

Алена Водонаева — одна из немногих отечественных знаменитостей, кто готов открыто обсуждать и осуждать коллег по цеху. На фоне новостей о том, что Дмитрий Тарасов заложил два автомобиля, один из которых был подарен его бывшей жене Ольге Бузовой, экс-участница «Дома-2» высказала свое мнение по этому поводу. Водонаева уверена, что не каждая девушка сможет также отстоять свою честь, как Ольга. «Мужики, которые отнимают у жен подарки после расставания, где ваша мужественность? Продали дьяволу за контракт с крутым футбольным клубом? О таких мужчинах надо сразу забыть. Я понимаю, что найдутся и те, кто за Кержакова в четвертый раз выйдет, и те, кому отбирание подарков у бывших покажется соринкой в глазу. Так вот, девочки, будьте готовы остаться на улице ни с чем. Это Оля работяга, которая не пропадет, но не все девушки ведут популярное шоу, и, давайте быть честными, мало кто из нас способен так утереть нос бывшему», — цитирует телеведущую портал «7 дней».

Отметим, что остроязычные высказывания Алены Водонаевой часто подвергаются критике пользователей Сети. Например, большой резонанс вызвали рассуждения брюнетки о людях с лишним весом, а также ее возмущения о стюардессах, чьи параметры далеки от модельных.

Фото: instagram

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Новости партнеров
Это интересно
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
#Моеголоелето: Анфиса Чехова не комплексует и показывает аппетитную фигуру топлес
«Засохшая старушка»: Яну Рудковскую жестко раскритиковали за откровенный вырез на платье
Максим Виторган засветил округлившийся живот Ксении Собчак в «бабушкиной» ночнушке
«Я узнала о разводе по SMS»: Ирина Грудинина об изменах мужа, его любовнице-«ангеле» и ссоре сыновей
Такая взрослая! Четырехлетняя Лиза Галкина стала звездой показа мод под пальмами
Солист Rammstein Тилль Линдеманн впервые высказался о романе с Светланой Лободой