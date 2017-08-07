Ведущая «Первого канала» Ксения Алферова опубликовала откровенное фото

Публичным людям отдых наедине с природой бывает просто необходим. Ведущая «Первого канала» Ксения Алферова этим летом отправилась в путешествие по Европе с мужем. Пара передвигается на автомобиле, останавливаясь в самых понравившихся местах. Фото, которое Ксения сделала в Италии на пляже, покорило всех своей откровенностью.

«Если бы верила в переселение душ, то решила бы, что в прошлой жизни была каким-нибудь дельфином! Вода-моя стихия! А море-моя страсть, любовь! Люблю его любым! Здороваюсь с ним первая ранним утром, когда солнце только встало! Море с утра нежное, душистое, нежное. Ласкает тебя, радостно принимая в свои объятия, дарит тебе свою силу, энергию, покой, мудрость! К вечеру, после общения с большим количеством людей, море выглядит усталым, немного замученным и потрепанным, а когда все расходятся, солнце садится, море будто облегченно вздыхает, разглаживается, успокаивается, и тогда я тихо вновь погружаюсь в его объятия, растворяюсь в его бесконечности, ложусь на спину и оно ласково убаюкивает меня, желая доброй ночи! А сейчас всем хорошего дня! Не забывайте улыбаться», — написала она.