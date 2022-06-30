Во всем виновата Пугачева: Пресняков рассказал о психологических травмах старшего сына

Никита Пресняков с самого детства пытался быть самостоятельным. После окончания школы он дистанцировался от знаменитой родни и переехал за границу изучать киноискусство. Уже тогда он намеревался не прикрываться звездной фамилией, а добиваться в жизни всего самостоятельно. Со временем Никита переключился на музыку и даже начал делать успехи в этом направлении.

Несмотря на музыкальные успехи, для многих поклонников Примадонны, Никита Пресняков так и остался ее старшим внуком, не более. Большинство фанатов уверены, что у юноши совершенно нет никаких талантов и прославился он именно благодаря знаменитой фамилии Аллы Пугачевой, а не собственным достижениям. Владимир Пресняков решил осадить хейтеров и объяснить, что такое отношение не мотивирует его старшего сына. Более того, такое отношение общественности оставило психологическую травму у Никиты.

«Много злопыхателей, которые сделали свое дело для Никитона, они его ранили. Но фишка в том, чтобы научить их быть мужчинами. И он стал мужчиной настоящим, не обращает внимания на все это, как бы его не называли: «внук, это же не Никита идет, а внук Пугачевой», — откровенно рассказал о состоянии старшего сына Владимир Пресняков Елене Север в «Север-шоу».