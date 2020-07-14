Во время сложного развода Пелагея отмечает день рождения с милашкой-дочерью

«С днем рождения, дорогая. Здоровья, счастья и большой удачи во всем», — поздравила именинницу Светлана Лобода. «Полечка, родная, с днем рождения!» — присоединилась Зара.

«С днем рождения, наша дорогая и самая прекрасная! Ты делаешь наши жизни счастливыми. Спасибо за это! Будь самой счастливой», «Ну как же это мило. С днем рождения, Полечка!», «С днем рождения, прекрасное создание», «С днем рождения, Поля! Счастья и сил вам! Мы все шлем вам лучи добра и очень любим», — поздравили в комментариях поклонники Пелагеи.

Артистка во время сложного развода встречает день рождения в кругу семьи — с мамой и дочкой. Пелагея и Иван Телегин никак не могут прийти к соглашению о разделе имущества. Когда Пелагея только сообщила о том, что разводится с мужем, она отметила, что все будет решено спокойно и по обоюдному согласию. Но потом, по ее словам, бывший муж-хоккеист повел себя непорядочно, теперь экс-супруги осыпают друг друга судебными исками.

О том, как идет развод Пелагеи и Ивана Телегина, читайте в новостях на Passion.ru.