Во время сложного развода Пелагея отмечает день рождения с милашкой-дочерью
Фото: Pravda Komsomolskaya/ Global Look press
14 июля певице Пелагее исполняется 34 года. В день ее рождения в официальном аккаунте в Instagram появилось нежное видео артистки с дочкой.
«С днем рождения, Поля! Все у тебя будет хорошо!» — подписали ролик.
«С днем рождения, дорогая. Здоровья, счастья и большой удачи во всем», — поздравила именинницу Светлана Лобода. «Полечка, родная, с днем рождения!» — присоединилась Зара.
«С днем рождения, наша дорогая и самая прекрасная! Ты делаешь наши жизни счастливыми. Спасибо за это! Будь самой счастливой», «Ну как же это мило. С днем рождения, Полечка!», «С днем рождения, прекрасное создание», «С днем рождения, Поля! Счастья и сил вам! Мы все шлем вам лучи добра и очень любим», — поздравили в комментариях поклонники Пелагеи.
Артистка во время сложного развода встречает день рождения в кругу семьи — с мамой и дочкой. Пелагея и Иван Телегин никак не могут прийти к соглашению о разделе имущества. Когда Пелагея только сообщила о том, что разводится с мужем, она отметила, что все будет решено спокойно и по обоюдному согласию. Но потом, по ее словам, бывший муж-хоккеист повел себя непорядочно, теперь экс-супруги осыпают друг друга судебными исками.
О том, как идет развод Пелагеи и Ивана Телегина, читайте в новостях на Passion.ru.
Фото и видео: Instagram Пелагеи, Komsomolskaya Pravda, Pravda Komsomolskaya, Anton Belitsky, Razhden Gamezardashvili, Victor Lisitsyn/ Global Look press
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