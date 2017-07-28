45-летняя София Вергара несмотря на свой возраст может дать фору любой молодой красотке.

Доказательством тому стала очень откровенная фотосессия колумбийской актрисы для нового номера журнала Women's Health. На обложке и страницах глянцах звезда предстала абсолютно голой, во всей красе демонстрируя свои роскошные формы.

Как призналась актриса, она прекрасно понимает, что выглядеть идеально в 45 лет просто невозможно. Но Софию это нисколько не смущает.

«Не то чтобы я ненавижу этот факт или грущу из-за этого — это реальность. Мы меняемся. Я вижу, как это происходит со мной», — рассказала она.

По словам Вергары она не гонится за молодостью. И совершенно не верит, когда ей говорят, что она выглядит на 20 лет.

«Я хочу выглядеть на свой возраст, но при этом хочу выглядеть отлично. Люди говорят тебе, что ты выглядишь на 20 лет, но это же неправда. Кожа уже совершенно другая. Я раньше никогда не знала, что такое «поры», а теперь знаю», - поделилась актриса.