Внук Нурсултана Назарбаева умер в Лондоне

Власти Казахсана тогда отметили, что все, написанное в посте, является фантазиями и указали на то, что молодой человек страдает зависимостью от запрещенных веществ. Министр информации и общественного развития Казахстана Даурен Абаев тогда заявил, что видимо «нашлись люди, которые пользуются именем и состоянием здоровья Айсултана».

Сам молодой человек не скрывал, что страдает от зависимости и даже лечился от нее в одной из российских клиник, но не выдержал и снова сорвался.

По предварительной информации причиной смерти Айсултана стала остановка сердца.

Айсултан является вторым сыном дочери Нурсултана Назарбаева Дариги Назарбаевой и Рахата Алиева. Мальчику при рождении была дана фамилия деда. Молодому человеку предрекали успешную политическую карьеру, но два года назад он внезапно перестал появляться на публике, а после в сети появился загадочный пост. У Айсултана остались жена Алима, дочь Амели и сын Султан.