Внук Нурсултана Назарбаева умер в Лондоне
Фото: Instagram/ @aisultann
Грустная новость пришла сегодня из Лондона: внук экс-президента Казахстана Айсултан Назарбаев скончался. Два года назад вокруг парня разразился настоящий скандал - в аккаунте Facebook, подписанном его именем, появился скандальный пост, в котором, якобы, сам Айсултан обвинил власти Казахстана в коррупции и попросил политического убежища в Великобритании, поскольку, имел компромат на родственников, которые оказывали на него давление.
Власти Казахсана тогда отметили, что все, написанное в посте, является фантазиями и указали на то, что молодой человек страдает зависимостью от запрещенных веществ. Министр информации и общественного развития Казахстана Даурен Абаев тогда заявил, что видимо «нашлись люди, которые пользуются именем и состоянием здоровья Айсултана».
Сам молодой человек не скрывал, что страдает от зависимости и даже лечился от нее в одной из российских клиник, но не выдержал и снова сорвался.
По предварительной информации причиной смерти Айсултана стала остановка сердца.
Айсултан является вторым сыном дочери Нурсултана Назарбаева Дариги Назарбаевой и Рахата Алиева. Мальчику при рождении была дана фамилия деда. Молодому человеку предрекали успешную политическую карьеру, но два года назад он внезапно перестал появляться на публике, а после в сети появился загадочный пост. У Айсултана остались жена Алима, дочь Амели и сын Султан.
Фото и видео: Instagram/@aisultann
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