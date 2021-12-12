Внук Эдиты Пьехи рассказал о ее тяжелом состоянии: «Почти не ходит»

Эдита Пьеха уже несколько лет редко радует поклонников своими выходами в свет и выступлениями на сцене. И лишь иногда Эдиту Станиславовну можно заметить на экранах ТВ.

Звезда советской эстрады перестала вести привычный образ жизни и практически не встает с кровати. Артистка не общается с прессой и не дает интервью, поэтому узнать о ее самочувствии можно только от близких родственников.

Внук артистки и выпускник «Фабрики звезд» Стас признается, что заставить бабушку что-то сделать уже достаточно сложно, и только творчество спасает певицу от хандры. «Не гуляет и почти не ходит. И очень сложно ее заставить что-то сделать. Но как только у нее намечается концерт — она бегает!», — рассказал 41-летний Пьеха в программе «Секрет на миллион».

Полгода назад у Эдиты начались проблемы с ногами. Все дело в перенесенных операциях на коленях, после которых певица как следует не занялась их восстановлением. С тех пор физическая активность дается артистке с большим трудом, и как отмечает Стас бабушка «не очень сильно хочет» подниматься на сцену.