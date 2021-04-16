Внучка Якубовича в общепите и другие звездные дети в обычных профессиях

Леонид Якубович рассказал, чем занимаются младшие женщины в его семье — 22-летняя дочь Варвара и 20-летняя внучка Софья. По словам телеведущего, Софья работает в общепите. Дедушка предлагал ей найти работу получше, но девушку, несмотря на трудности, все устраивает. «Получает чудовищные деньги. 12 тысяч рублей», — комментирует Леонид Якубович интервью «КП».

Что касается его дочери Варвары, то она тоже хочет уже начать работать: она склоняется к профессии парикмахера или продавца. Но звездный отец уверен, что ей сначала нужно окончить вуз.