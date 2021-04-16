Внучка Якубовича в общепите и другие звездные дети в обычных профессиях
Фото: www.instagram.com/yakubovitch/
Леонид Якубович рассказал, чем занимаются младшие женщины в его семье — 22-летняя дочь Варвара и 20-летняя внучка Софья. По словам телеведущего, Софья работает в общепите. Дедушка предлагал ей найти работу получше, но девушку, несмотря на трудности, все устраивает. «Получает чудовищные деньги. 12 тысяч рублей», — комментирует Леонид Якубович интервью «КП».
Что касается его дочери Варвары, то она тоже хочет уже начать работать: она склоняется к профессии парикмахера или продавца. Но звездный отец уверен, что ей сначала нужно окончить вуз.
Однако не все наследники звездных и богатых родителей работают или выбирают «заоблачную» профессию. Так, старший сын Татьяны Булановой радует людей вкусным кофе — парень работает бариста. Несмотря на среднюю зарплату, Александр считает непозволительным пользоваться деньгами матери.
Эпатажный сын Елены Яковлевой тоже прошелся по обычным профессиям: он трудился в языковом детском лагере, затем стриг бороды в барбершопе, принимал участия в соревнованиях бодибилдеров.
Иван и Оксана Охлобыстины — счастливые родители шестерых детей. Старшие из них уже определились с профессией. Анфиса занимается орнитологией, Варвара — пошла в медицину.
Фото и видео: Boris Kavashkin/ Global Look press, Instagram Леонида Якубовича, Варвары Якубович, кадры программы «Судьба Человека», Starface
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