Внучка Вячеслава Зайцева не общается с отцом и живет в квартире с тараканами

Скандал вокруг российского кутюрье Вячеслава Зайцева и семьи Гарафутдиновых известен на всю страну. Женщина и двое ее сыновей создали 83-летнему дизайнеру аккаунт в молодежной социальной сети TikTok. Сын основателя одноименного дома моды Егор Зайцев, считает, что Гарафутдиновы издеваются над его отцом ради наследства. Много лет Вячеслав Зайцев тяжело болен. Сам же кутюрье называет Гарафутдиновых своими близкими людьми и отзывается о них очень тепло. Но многие зрители решили, что, видимо, настоящим родственникам знаменитости нет до него никакого дела.

«Он одинокий, всеми брошенный человек», — сказала Галина Гарафутдинова в интервью «Комсомольской правде».

У дизайнера две внучки – младшая Анастасия живет с отцом, а старшей Марусе уже 27 лет. Девушка проживает в подаренной дедом трехкомнатной квартире на Арбате с собакой и двумя мужчинами, – как поясняют соседи. Маруся нигде не работает, но является старшей по дому. Из-за пекарни, которая находится прямо под квартирой Зайцевой, в ее доме настоящее логово тараканов. Девушка рассказала «Комсомольской правде», что самая большая ее мечта сейчас – это избавиться от насекомых.

На вопрос о предположительной травле семьей Гарафутдиновых ее дедушки, Маруся ответила: «Не смешите. Если кто его травит, так это Егор!»

Девушка пояснила, что не общается со своим отцом Егором, но со знаменитым дедом поддерживает отношения. «Я бы хотела его вылечить. У него проблемы с зубами. Уговариваю его лечь в больницу, но он ни в какую», – добавила Маруся Зайцева.