Внучка Вячеслава Невинного вышла замуж за наследника известного фотографа
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Фото: Starface
Иветта Невинная вышла замуж за корреспондента и блогера Алексея Сафронова. Дедушкой наследницы актерской династии является известный советский артист Вячеслав Невинный, который скончался в 2009 году. Отец Иветты тоже актер, 56-летний Вячеслав Невинный-младший. Дочь знаменитостей не пошла по стопам родственников и ушла в журналистику. Иветта окончила МГУ и пишет заметки о кино и театре.
Невинная подтвердила, что свадьба с Алексеем состоялась. Но когда именно прошло торжество, журналистка не уточняет. «Мы с Лешей узаконили наши отношения и отправились с детьми в медовый месяц», — сообщила Иветта «Экспресс Газете».
Молодой человек долго и красиво ухаживал за возлюбленной, благодаря чему добился ее руки и сердца. Общих детей у влюбленных пока нет. Наследница Невинных воспитывает дочь Мирославу от предыдущих отношений, а у Сафронова также есть сын и дочь. Дети супругов отлично ладят между собой и любят проводить время вместе.
Помимо Иветты у Вячеслава Невинного-младшего есть еще младшая дочь Василиса.
Фото: Starface, Global Look Press