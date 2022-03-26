Внучка Вячеслава Невинного вышла замуж за наследника известного фотографа

Невинная подтвердила, что свадьба с Алексеем состоялась. Но когда именно прошло торжество, журналистка не уточняет. «Мы с Лешей узаконили наши отношения и отправились с детьми в медовый месяц», — сообщила Иветта «Экспресс Газете».

Молодой человек долго и красиво ухаживал за возлюбленной, благодаря чему добился ее руки и сердца. Общих детей у влюбленных пока нет. Наследница Невинных воспитывает дочь Мирославу от предыдущих отношений, а у Сафронова также есть сын и дочь. Дети супругов отлично ладят между собой и любят проводить время вместе.

Помимо Иветты у Вячеслава Невинного-младшего есть еще младшая дочь Василиса.

Фото: Starface, Global Look Press