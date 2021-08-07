Внучка Ротару показала 74-летнюю певицу без фильтров в ее день рождения
Народная артистка СССР София Ротару отметила свой день рождения в кругу семьи. Первыми с 74-летием знаменитую певицу поздравили сын Руслан Евдокименко, его супруга Светлана, а также внуки София и Анатолий. Утро звездная семья начала с красиво сервированного праздничного завтрака на веранде. Компанию имениннице составили невестка и внучка.
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Фото: East News Russia
20-летня София Евдокименко поделилась кадрами, показав бабушку-именинницу без фильтров.
София Ротару предстала на видео, выглядящей свежо и молодо. Для торжественного дня артистка надела свободное белое платье.
Артистка прокатилась на велосипеде и попозировала рядом с ним.
Поздравления под этим постом Софии Ротару в Instagram оставили многие ее коллеги по сцене: Николай Басков, максим Галкин, Игорь Крутой и другие звезды. Отметилась и Алла Пугачева. «Здоровья и счастья тебе, Сонечка. Душой рядом», — написала Примадонна.
Фото и видео: Instagram; East News
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