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Внучка Ротару показала 74-летнюю певицу без фильтров в ее день рождения

София Евдокименко поделилась в соцсетях яркими кадрами праздничного завтрака в компании мамы и знаменитой бабушки, которой исполнилось 74 года. Торжественный день семья начала с чая, пирожных и круассанов. София Ротару удивила поклонников свежим видом и подтянутой фигурой. Кроме того артистка прокатилась на велосипеде, украшенном цветами, и попозировала рядом с ним вместе с сыном Русланом Евдокименко.
Внучка Ротару показала 74-летнюю певицу без фильтров в ее день рождения

Народная артистка СССР София Ротару отметила свой день рождения в кругу семьи. Первыми с 74-летием знаменитую певицу поздравили сын Руслан Евдокименко, его супруга Светлана, а также внуки София и Анатолий. Утро звездная семья начала с красиво сервированного праздничного завтрака на веранде. Компанию имениннице составили невестка и внучка.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Певица София Ротару

Фото: East News Russia

20-летня София Евдокименко поделилась кадрами, показав бабушку-именинницу без фильтров.

София Ротару предстала на видео, выглядящей свежо и молодо. Для торжественного дня артистка надела свободное белое платье.

Артистка прокатилась на велосипеде и попозировала рядом с ним.

Поздравления под этим постом Софии Ротару в Instagram оставили многие ее коллеги по сцене: Николай Басков, максим Галкин, Игорь Крутой и другие звезды. Отметилась и Алла Пугачева. «Здоровья и счастья тебе, Сонечка. Душой рядом», — написала Примадонна.

Фото и видео: Instagram; East News

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