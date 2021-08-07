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Внучка Ротару показала 74-летнюю певицу без фильтров в ее день рождения

София Евдокименко поделилась в соцсетях яркими кадрами праздничного завтрака в компании мамы и знаменитой бабушки, которой исполнилось 74 года. Торжественный день семья начала с чая, пирожных и круассанов. София Ротару удивила поклонников свежим видом и подтянутой фигурой. Кроме того артистка прокатилась на велосипеде, украшенном цветами, и попозировала рядом с ним вместе с сыном Русланом Евдокименко.