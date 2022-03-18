Внучка Олега Янковского стала звездой американского кинофестиваля в Техасе

Жюри пришли в восторг от того, как девушка справилась со своей задачей и назвали ее актерскую игру выдающейся. «Елизавета Янковская создала образ, наполненный гневом, радостью, неуверенностью и тоской 20-летних», — отметил судейский состав.

В программе конкурса Narrative Feature Competition российский фильм был единственным иностранным, но это не помешало ему взять первый приз.

Фото: Global Look Press