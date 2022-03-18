Внучка Олега Янковского стала звездой американского кинофестиваля в Техасе
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Фото: Ekaterina Tsvetkova/ Global Look Press
В Техасе на фестивале South by Southwest показали российский фильм «Ника» Василисы Кузьминой, посвященную судьбе талантливой крымской поэтессы Ники Турбиной. Драма никого не оставила равнодушным.
Ника Турбина стала феноменом еще в детстве. Она писала потрясающие стихи, но ушла из жизни в 27 лет. Главную роль в картине сыграла Елизавета Янковская. Внучка Олега Янковская совсем недавно в мире кино. Впервые она появилась на на больших экранах в 2018 году. Роль Ники стала для нее шестой по счету, сообщает «Комсомольская правда».
Жюри пришли в восторг от того, как девушка справилась со своей задачей и назвали ее актерскую игру выдающейся. «Елизавета Янковская создала образ, наполненный гневом, радостью, неуверенностью и тоской 20-летних», — отметил судейский состав.
В программе конкурса Narrative Feature Competition российский фильм был единственным иностранным, но это не помешало ему взять первый приз.
Фото: Global Look Press