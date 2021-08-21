Внучка Олега Стриженова подвергалась домашнему насилию со стороны бывшего мужа
«Когда меня бил муж — мне некуда было бежать. Я каждый день в страхе засыпала и не знала, чего ждать. Это сейчас, уже спустя столько лет, я не помню зла, но знаю это ощущение страха — мне некуда идти, да и кому я нужна», — рассказала Александра на своей странице в Instagram.
34-летняя начинающая певица написала книгу о своих болезненных расставаниях. Девушка была замужем трижды и воспитывает пятерых детей.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @superfamily_adams/Instagram
Во время развода Стриженовой пришлось пережить множество ударов судьбы, которые она смогла преодолеть.
«Я помню, как в одно время я жила на вокзале — мне просто негде было спать. Каталась по кольцевой, потому что нужно было «убить» время до работы. Я прекрасно помню свои зимние сапоги — они были переклеены несколько раз, молния расходилась, но я просто не могла купить себе другие — я работала для того, чтобы снять временное жилье, а потом и об обуви можно было думать», — вспомнила звездная наследница.
Александра уверена, что из каждой сложной ситуации можно найти выход, даже если рядом нет никого, кто мог бы помочь. Любая женщина может обратиться в фонд, где ей окажут психологическую поддержку и помощь.
Фото и видео: Instagram
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