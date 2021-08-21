Внучка Олега Стриженова подвергалась домашнему насилию со стороны бывшего мужа

«Когда меня бил муж — мне некуда было бежать. Я каждый день в страхе засыпала и не знала, чего ждать. Это сейчас, уже спустя столько лет, я не помню зла, но знаю это ощущение страха — мне некуда идти, да и кому я нужна», — рассказала Александра на своей странице в Instagram.

34-летняя начинающая певица написала книгу о своих болезненных расставаниях. Девушка была замужем трижды и воспитывает пятерых детей.