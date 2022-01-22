Внучка Людмилы Максаковой вышла замуж за известного шахматиста
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Фото: @teimour.radjabov/Instagram
Теймур опубликовал фотографии со свадьбы в своем Instagram-аккаунте. На снимках счастливые молодожены позируют во время церемонии бракосочетания, которая на днях состоялась в Барвихе.
«Я люблю тебя», — трогательно подписал свадебные кадры возлюбленный внучки актрисы Людмилы Максаковой и племянницы оперной дивы Марии Максаковой Анны.
На празднике присутствовали близкие друзья и родственники пары, среди которых Марина Юдашкина, теща брата невесты Петра Максакова.
Фото: @marinayudashkina/Instagram
Марина Юдашкина опубликовала фото с молодоженами на своей странице в Instagram и пожелала им счастья.
Для праздничного торжества Анна выбрала скромное платье с цветочным принтом длиной чуть ниже колена и с рукавами-воланами. Стильный образ невеста дополнила простой прической, убрав волосы назад, и букетом из белых роз.
Для Анны Максаковой этот брак стал первым, тогда как ее возлюбленный Теймур Раджабов уже был женат на дочери вице-президента SOCAR Эльшада Насирова Эльнаре, которая подарила ему дочь.
О романе Анны и Теймура стало известно только в ноябре прошлого года, когда девушка опубликовала совместное фото с избранником, назвав его своим женихом.
Фото: Instagram