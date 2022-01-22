passion.ru
1 мин.

Внучка Людмилы Максаковой вышла замуж за известного шахматиста

Анна Максакова и азербайджанский гроссмейстер Теймур Раджабов связали себя узами брака. Новостью о радостном событии поделился жених на своей странице в социальной сети.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Анна Максакова и Теймур Раджабов

Фото: @teimour.radjabov/Instagram

Теймур опубликовал фотографии со свадьбы в своем Instagram-аккаунте. На снимках счастливые молодожены позируют во время церемонии бракосочетания, которая на днях состоялась в Барвихе.

«Я люблю тебя», — трогательно подписал свадебные кадры возлюбленный внучки актрисы Людмилы Максаковой и племянницы оперной дивы Марии Максаковой Анны.

На празднике присутствовали близкие друзья и родственники пары, среди которых Марина Юдашкина, теща брата невесты Петра Максакова.

Марина Юдашкина позирует с молодоженами

Марина Юдашкина позирует с молодоженами

Фото: @marinayudashkina/Instagram

Марина Юдашкина опубликовала фото с молодоженами на своей странице в Instagram и пожелала им счастья.

Для праздничного торжества Анна выбрала скромное платье с цветочным принтом длиной чуть ниже колена и с рукавами-воланами. Стильный образ невеста дополнила простой прической, убрав волосы назад, и букетом из белых роз.

Для Анны Максаковой этот брак стал первым, тогда как ее возлюбленный Теймур Раджабов уже был женат на дочери вице-президента SOCAR Эльшада Насирова Эльнаре, которая подарила ему дочь.

О романе Анны и Теймура стало известно только в ноябре прошлого года, когда девушка опубликовала совместное фото с избранником, назвав его своим женихом.

Фото: Instagram

Новости партнеров
О чем говорят