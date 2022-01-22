Внучка Людмилы Максаковой вышла замуж за известного шахматиста

Марина Юдашкина опубликовала фото с молодоженами на своей странице в Instagram и пожелала им счастья.

Для праздничного торжества Анна выбрала скромное платье с цветочным принтом длиной чуть ниже колена и с рукавами-воланами. Стильный образ невеста дополнила простой прической, убрав волосы назад, и букетом из белых роз.

Для Анны Максаковой этот брак стал первым, тогда как ее возлюбленный Теймур Раджабов уже был женат на дочери вице-президента SOCAR Эльшада Насирова Эльнаре, которая подарила ему дочь.

О романе Анны и Теймура стало известно только в ноябре прошлого года, когда девушка опубликовала совместное фото с избранником, назвав его своим женихом.