Внучка Людмилы Гурченко перестала скрывать роман с Прохором Шаляпиным

Она появилась вместе с артистом на презентации фильма «Любовь и Монстры» в Москве и ответила на вопросы представителей СМИ. Журналисты поинтересовались, какие отношения ее связывают с Шаляпиным. Уже несколько месяцев ходят слухи, что пара встречается.

Как уточнила Королева, ей нравится, что Прохор ее «ничем не грузит». 37-летняя Королева добавила, что у нее романтические отношения с музыкантом Прохором Шаляпиным. «Мне классно с Прохором. Он пока единственный парень в моей жизни, который меня ничем не грузит. Мне с ним просто хорошо!», — сказала она. Елена не берется прогнозировать будущее этих отношений. «Пока рано говорить что-либо еще. Дружба между мужчиной и женщиной — это главное, иначе все пшик. Да, я с ним и вправду расцвела», — подчеркнула она. Как пишет KP.Ru, также Королева рассказала о пропаже украшений знаменитой актрисы.