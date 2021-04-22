Внучка Людмилы Гурченко перестала скрывать роман с Прохором Шаляпиным
Фото: Пресс-служба
Она появилась вместе с артистом на презентации фильма «Любовь и Монстры» в Москве и ответила на вопросы представителей СМИ. Журналисты поинтересовались, какие отношения ее связывают с Шаляпиным. Уже несколько месяцев ходят слухи, что пара встречается.
Как уточнила Королева, ей нравится, что Прохор ее «ничем не грузит». 37-летняя Королева добавила, что у нее романтические отношения с музыкантом Прохором Шаляпиным. «Мне классно с Прохором. Он пока единственный парень в моей жизни, который меня ничем не грузит. Мне с ним просто хорошо!», — сказала она. Елена не берется прогнозировать будущее этих отношений. «Пока рано говорить что-либо еще. Дружба между мужчиной и женщиной — это главное, иначе все пшик. Да, я с ним и вправду расцвела», — подчеркнула она. Как пишет KP.Ru, также Королева рассказала о пропаже украшений знаменитой актрисы.
При этом ранее девушка опровергла слухи об отношениях с певцом. По ее словам, молодые люди дружат, а любовной связи между ними нет. «Просто захотелось перемен — нормальное женское желание. У нас с Прохором нет никакого романа! Мы с ним познакомились на съемках программы "Звезды сошлись" и поняли, что совпадаем во взглядах на многие вещи, нам интересно общаться», — объяснила она. До этого, кстати, друзья появились вместе на светском мероприятии, где Прохор представил Елену как подругу детства.
Напомним, что в декабре 2019 года Шаляпин заявил о расставании с бывшей супругой Армена Джигарханяна Виталиной Цымбалюк-Романовской. По словам артиста, между ними накопилось множество обид и недопониманий, и он не смог «оправдать ожиданий» партнерши.
Фото: пресс-служба, Instagram/@ellena_korolena, Instagram/@shalyapin_official
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