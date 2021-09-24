Мария и Егор Кончаловские трогательно поздравили Наталью Аринбасову с днем рождения

И хоть в браке Кончаловский и Аринбасарова прожили всего пять лет, у них появился замечательный сын, который тоже трогательно поздравил маму в социальных сетях: «Дорогая мамочка, я тебя поздравляю! Безмерно люблю и уважаю. Будь здорова и счастлива. Твой сын», — записал себя на видео режиссер.

Напомним, что после Аринбасаровой третьей женой Кончаловского стала Вивиан Годе, затем ее сменила диктор Ирина Мартынова. Сейчас режиссер счастлив с пятой женой, актрисой Юлией Высоцкой.