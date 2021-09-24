Мария и Егор Кончаловские трогательно поздравили Наталью Аринбасову с днем рождения
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Фото: Личный Instagram @welcometomaria
По словам Маши, ее будущий дедушка Андрей Кончаловский «очень долго добивался» расположения актрисы. А под видео, любящая внучка с трепетом написала: «Сегодня 24 сентября. День рождения Таты. Мы все называем так мою бабушку, Наталью Утевлевну Аринбасарову. Все знают Тату, как звезду советского кинематографа, актрису, балерину, но я знаю ее, как человека, который невероятно повлиял на мое детство, мой вкус и внутренний мир. Ее сказки и игры — одни из самых теплых и ярких воспоминаний из детства. Тата, с днем рождения!», — написала она.
И хоть в браке Кончаловский и Аринбасарова прожили всего пять лет, у них появился замечательный сын, который тоже трогательно поздравил маму в социальных сетях: «Дорогая мамочка, я тебя поздравляю! Безмерно люблю и уважаю. Будь здорова и счастлива. Твой сын», — записал себя на видео режиссер.
Напомним, что после Аринбасаровой третьей женой Кончаловского стала Вивиан Годе, затем ее сменила диктор Ирина Мартынова. Сейчас режиссер счастлив с пятой женой, актрисой Юлией Высоцкой.
Фото и видео: Rambler, Global Look Press, Instagram