Внучка Иосифа Кобзона вышла замуж — фото

Идель позирует в роскошном свадебном платье с декольте, украшенном бисером, рядом со своим возлюбленным. Свадебная церемония прошла в одном из ресторанов Марбельи, где так часто любил отдыхать Иосиф Кобзон. В свое время артист даже приобрел там элитную квартиру.

Напомним, что Идель является старшей внучкой народного артиста России Иосифа Кобзона. Она родилась в браке единственной дочери певца Натальи с юристом Юрием Раппопортом. Возлюбленных познакомил сам музыкант и очень скоро они решили узаконить отношения. Помимо Идель Наталья и Юрий воспитывают троих детей: сына Алена-Джозефа и дочерей Мишель и Арнеллу-Мари.