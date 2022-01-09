Внучка Иосифа Кобзона вышла замуж — фото
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @electrel/Instagram
Идель опубликовала несколько трогательных фото с торжества, которое проходило в Испании в кругу друзей и близких. Избранником девушки стал ее молодой человек, с которым она встречается уже несколько лет.
«Великолепное начало 2022 года», — подписала кадры невеста.
Фото: @electrel/Instagram
Идель позирует в роскошном свадебном платье с декольте, украшенном бисером, рядом со своим возлюбленным. Свадебная церемония прошла в одном из ресторанов Марбельи, где так часто любил отдыхать Иосиф Кобзон. В свое время артист даже приобрел там элитную квартиру.
Напомним, что Идель является старшей внучкой народного артиста России Иосифа Кобзона. Она родилась в браке единственной дочери певца Натальи с юристом Юрием Раппопортом. Возлюбленных познакомил сам музыкант и очень скоро они решили узаконить отношения. Помимо Идель Наталья и Юрий воспитывают троих детей: сына Алена-Джозефа и дочерей Мишель и Арнеллу-Мари.
Фото: Instagram, Global Look Press