Внучка Грейс Келли впервые вышла в свет с женихом

В прошлом году стало известно о романе Шарлотты и кинопродюсера Димитрия Рассама — пара попала в объективы папарацци во время отдыха в Париже. По информации источников, свадьба состоится уже этим летом.

Стоит отметить, что влюбленные воспитывают детей от предыдущих отношений: у Шарлотты есть 4-летний сын Рафаэль, а у Димитрия — 7-летняя дочь Дарья.

Фото: globallookpress, eastnews