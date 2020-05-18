Внучка Федосеевой-Шукшиной выкупит проданную за бесценок московскую квартиру у помощника Алибасова?

По словам Моцаря, Федосеева-Шукшина передала квартиру Алибасову, чтобы она не досталась ее дочерям, а досталась ее внукам Фоме и Фоке. Бари Каримович передал недвижимость ему, когда почувствовал себя плохо, — чтобы она не досталась его сыну, Алибасову-младшему. Эту сделку оформили как куплю-продажу, цена квартиры в 50 километрах от МКАД с идеальным ремонтом составила 2 миллиона 300 тысяч.

«Летом 19 года Алибасов лежал в больнице, в реанимации, выпил "Крот". Ему было очень плохо, он чуть ли не умирал, и нужны были деньги. Ему, кроме "На-найцев", никто не помогает. Денег не было на тот момент, потому что лечение стоит дорого. Я ездил в Украину к себе домой, и привез какую-то сумму денег на лечение Алибасову. Ему было очень плохо, и он боялся подставить Лидию. Тогда он говорит: давай я в долг того, что ты мне привез эти деньги, продам тебе эту квартиру, а ты обязуешься не пользоваться этой квартирой, пока живет и здравствует Лидия Николаевна, а после — передаешь ее семье Шукшиных. Рыночная стоимость квартиры всего 2 миллиона 300 тысяч. Шукшина Л.Н. знала об этом всем», — пояснил помощник.

Несмотря на то, что Сергей не препятствует тому, что бывшая хозяйка будет проживать в указанной квартире, пожилая женщина наотрез отказывается это делать, пока у недвижимости другой собственник. Однако и своих денег Моцарь ни от кого не получил. В качестве компромисса родственники Федосеевой-Шукшиной предложили выход: внучка актрисы Анна выкупит объект. Помощник Бари Алибасова положительно воспринял этот вариант. Согласится ли с этим вариантом Лидия Николаевна — покажет время.